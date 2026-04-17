El Huerto elige representante

El colegio "Nuestra Señora del Huerto" elige hoy a su representante para la 75° edición de la Fiesta de los Estudiantes en Acrópolis, a las 19.

Las candidatas son: Luciana Méndez, Agostina Silvera, María Garay, Lara Turrubiano, Isabella Espejo, Aylén Narváez, Maia Moreno, Aimé Torres, Delfina Jurado, Brenda Chávez, Sofía Siñanez, Solange Bautista, Josefina Rueda, Silvana Martínez, Lucía Alfonzo, Pía Sansone, Morena Amador, Zaira Cañazares, Luján Lamas Arnedo, Bárbara Alcaraz, Melani Velázquez, Leila Villarreal, Hebe Lacsi, Josefina García, Ana Altea, Jimena Lozano, Lourdes Vásquez Cabrera, Abril Paredes, Lucía Aramayo, Maja Mogro, Julieta Romero, Samira Soria, Jazmín Tellez, Isabel De Aparici, María Montua, Bárbara Avilés, Felicitas Masuelli, Solange Agüero, Lourdes Burgos, Luisana Tejerina, Valentina Lino, María Guzmán, Eluney Humacata, Daniela Torrejón, Pilar Cura, Laura Valdiviezo, Luana Corte, Lara Melchor, Abril Tinte, Bianca Flores, Milagros Alcocer Salera y Violeta Rojas.