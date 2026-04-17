Dos heridos tras el choque de un colectivo contra un poste

Dos personas resultaron heridas luego del choque de un colectivo del servicio interjurisdiccional de pasajeros, contra un poste de alumbrado público en la avenida El Éxodo de la capital jujeña. Ambos, un hombre y una mujer, fueron trasladados al hospital "Pablo Soria". Además, el rodado impactó contra un puesto de diarios y revistas, en un sector de la ciudad caracterizado por la presencia de vendedores y transeúntes que esperan los ómnibus.

El siniestro vial ocurrió el miércoles por la noche, en el momento que un importante flujo de personas se acercaba a las paradas de colectivos de la mencionada arteria para regresar a sus respectivos hogares.

En ese contexto, un ómnibus que realiza una de las líneas que unen la capital provincial con las jurisdicciones cercanas se desplazaba en sentido norte-sur, luego de pasar por las paradas de la calle Iguazú, en la zona de la exterminal de ómnibus.

Fue entonces que cuando se desplazaba a la altura de una conocida galería comercial, el colectivero perdió el control del vehículo y solo frenó al chocar contra un poste de alumbrado público y un puesto de venta de diarios y revistas que estaba cerca.

A raíz del choque, minutos más tarde arribó una comisión policial y personal del Same, que se encargó de asistir a los pasajeros del vehículo de transporte que circulaba con 25 pasajeros, de los cuales 8 resultaron con heridas de distinta consideración y dos fueron trasladados al hospital "Pablo Soria" para una mejor atención. Se trató de un hombre con traumatismo cervical y una mujer con heridas en la pierna derecha.

Además, por fortuna no sufrieron lesiones los transeúntes y quienes esperaban los ómnibus a centímetros de la cinta asfáltica, en la avenida El Éxodo, a escasos metros de la calle Urdininea, en un momento de "hora pico".

También arribó al lugar del incidente el personal de Seguridad Vial, encargado de señalizar la zona y de practicarle el control de alcoholemia al colectivero, quien resultó negativo para la ingesta de bebidas.

Con respecto a la mecánica del siniestro, el hombre que iba al volante del rodado de gran porte fue entrevistado por los efectivos policiales y aseguró que aparentemente una falla mecánica le habría impedido maniobrar de manera correcta por lo cual se desvió hacia la vereda y chocó.

Finalmente, integrantes de la empresa que presta el servicio eléctrico se acercó al lugar para las tareas preventivas y reparar el tendido de cables con el fin de evitar inconvenientes.