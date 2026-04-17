Destacan el alivio financiero para tabacaleros lanzado

La secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, explicó que la postergación de cuotas de créditos para productores tabacaleros responde a la necesidad de "llevar alivio" en un momento clave de la campaña. La medida, impulsada por el Gobierno provincial ante la merma de fondos del FET, apunta a sostener la actividad, acompañar al sector y mitigar el impacto de los costos productivos.

La medida fue implementada recientemente a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, alcanza tanto a beneficiarios del Programa de Fertilizantes como a quienes accedieron a créditos mediante el Consejo de la Microempresa. La decisión responde a que aún no se completó la recepción total del tabaco en los acopios, pese al ingreso parcial de fondos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

"Con el objetivo de llevar alivio a los productores en cuanto a la carga financiera, en un momento clave de la campaña, se tomó la decisión desde el Ministerio de prorrogar o postergar las cuotas de dos créditos que se les había otorgado oportunamente a los productores tabacaleros", explicó la secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana. Detalló que se trata, por un lado, de un programa de créditos articulado con el Consejo de la Microempresa y por otro, de un programa de fertilizantes e insumos.

En ese sentido, precisó que el programa de fertilizantes e insumos corresponde al primero que se entregó en 2025, mientras que el segundo data de 2024.

En cuanto al financiamiento destinado a la mano de obra para la cosecha, indicó que se implementó en articulación con el Consejo de la Microempresa, con la adhesión de 80 productores, otorgando 200.000 pesos por hectárea y alcanzando un total de 150 millones de pesos. "La verdad es que era un crédito muy accesible, como todos los del Consejo de la Microempresa, con una tasa del 24%, baja en comparación con la banca privada, y estaba pensado justamente para aliviar la etapa de cosecha", afirmó la funcionaria.

Además, destacó que durante la cosecha los productores tabacaleros requieren una importante cantidad de mano de obra, estimada en unos 50 jornales por hectárea, lo que implica múltiples tareas para asegurar un rendimiento óptimo. "En ese momento se tomó la decisión de entregar ese crédito, y se tenía que pagar ahora; por eso decidimos postergarlo como una medida de alivio", agregó.

Respecto al programa de fertilizantes, otorgado en 2024, recordó que contemplaba una devolución en dos etapas en 2025 y 2026, y que también se trataba de un crédito accesible. Alcanzó a 230 productores, con una inversión de 1.200 millones de pesos y una tasa de interés nula, implementado al inicio de la campaña.

En este sentido y dado que en 2026 debía abonarse una de las cuotas, se resolvió prorrogar su vencimiento. "Creemos que de esta manera estamos colaborando, ayudando y mitigando la situación que atraviesa el sector", afirmó Deiana.

La funcionaria destacó además que desde la Secretaría, a través de la unidad coordinadora integrada con cooperativas y la cámara del sector, se mantiene un diálogo permanente con los actores de la cadena productiva. "Es un sector que implica a más de 900 productores y dinamiza realmente la economía de la provincia. Tenemos que estar atentos a todo lo que sucede, porque no es solo el beneficio para el productor, sino también para la mano de obra, el transporte y muchos otros sectores", sostuvo.

En relación a las proyecciones para 2026, adelantó que se profundizará el acompañamiento al sector, a pedido del ministro Juan Carlos Abud, mediante capacitaciones y la conformación de grupos liderados por extensionistas. También destacó la importancia del trabajo con la Estación Experimental La Posta en materia de innovación y desarrollo (I+D), al considerar que la investigación es clave para el crecimiento del sector tabacalero.

COSECHA DE TABACO | SE BUSCÓ MITIGAR LA CARGA FINANCIERA DE ESTA ETAPA.

La energía

En cuanto a la problemática energética, uno de los principales reclamos del sector, Deiana recordó que el año pasado se implementó un Programa Operativo Anual (POA) de compensación de gastos de carburante. "Sabemos que los sectores productivos no la están pasando bien con los costos de la energía, especialmente en el tabaco. Este año también vamos a llevar adelante un programa en ese sentido para mitigar esa situación", indicó.

En esa línea, reconoció que los costos de producción y de energía son críticos, por lo que resulta fundamental sostener al sector y continuar trabajando de manera conjunta.

Consultada sobre el proyecto de generación de energía limpia mediante sistemas solares para el sector tabacalero, anticipado por el ministro Abud Robles, explicó que actualmente se trabaja en los ajustes técnicos. "Es una propuesta pensada también para mitigar las dificultades del sector", afirmó.

Además, recordó que el año pasado más de la mitad de los recursos correspondientes al 20% del FET fueron destinados de manera directa a los productores, en línea con los reclamos del sector. Por ello, destacó que los programas aprobados en la unidad coordinadora apuntan a fortalecer la cadena productiva, acompañar a los productores durante toda la campaña, proteger a los trabajadores rurales y reducir los riesgos, especialmente los vinculados a factores agroclimáticos propios de la actividad.