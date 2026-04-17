Caputo negocia garantías por US$3.000 millones

El Gobierno negocia garantías por alrededor de US$ 3.000 millones del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, para conseguir préstamos con bancos privados. El Banco Mundial ya confirmó ayer en Washington avales por US$2.000 millones, sujetos a la aprobación del directorio del organismo.

Las negociaciones están encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en la capital estadounidense para participar en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional y también en busca de alternativas de refinanciamiento para los próximos vencimientos de deuda a tasas más bajas.

La idea es obtener garantías de los organismos multilaterales para luego ir a pedir fondos a los bancos privados. El respaldo de US$2.000 millones del Banco Mundial ya está confirmado y se sumarían US$500 millones del BID y otros US$500 millones de la CAF. Con estos avales, el Gobierno podría pedir préstamos a los bancos que podrían duplicar el monto de esa garantía, según comentaba un banquero privado en los márgenes de la Asamblea. Uno de los candidatos que se rumorea es el JP Morgan.

El ministro salió de una reunión del G20 en la sede del FMI y lo acompañaba el presidente del Banco Mundial Ajay Banga. Juntos caminaron un par de cuadras y hubo un gesto que anticipó el acuerdo que se vendría tras una reunión que ambos mantuvieron a solas. El funcionario indoestadounidense llevó abrazado a Caputo por varios metros, en una señal de cordialidad que reflejó el anuncio unos minutos más tarde.

"El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional. La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial", señaló la entidad.

Por la tarde, el ministro se reunió con el titular de la CAF, Sergio Diaz Granados para repasar el respaldo que el organismo viene brindando al país y reforzar la relación. Se estima que también conversaron sobre las garantías, pero no se anunciaron montos.

Para avanzar en ese esquema, los directorios de cada organismo deberán aprobar la línea de financiamiento. Y a cambio, Argentina deberá comprometerse a adoptar medidas o reformas.

Según publicó la agencia Bloomberg, Argentina está negociando una tasa de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones no están cerradas y las condiciones podrían cambiar, según las personas.

El plazo de repago del préstamo sería de 6 años, con 3 de gracia.

El financiamiento sería significativamente más barato que volver ahora a los mercados globales de capitales, donde la Argentina hoy debería enfrentar tasas de más del 9%, si se tiene de referencia el riesgo país, hoy en 527 puntos básicos. Esto es 5,27% más de tasa que lo que se le pide a un bono del Tesoro norteamericano.

Las garantías permiten al tomador "eliminar" su riesgo soberano mediante el uso del riesgo del organismo multilateral. Al no haber desembolsos del multilateral, esto reduce el costo financiero de la operación, que termina siendo un promedio ponderado.