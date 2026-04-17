63 casos de chikungunya y 19 probables en la provincia

El Ministerio de Salud informó que la provincia registra un total de 63 casos de chikungunya mientras se evalúan 19 casos probables.

Destacó que cada uno de los cuadros confirmados cuenta con seguimiento médico permanente junto a los grupos familiares y/o convivientes, recordando que se presentan con manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable. En tanto, la única internación por la infección en Jujuy corresponde un paciente en edad pediátrica, en condición general estable.

Los casos se distribuyen de la siguiente forma: Aguas Calientes 29, San Pedro 15, Perico 7, Caimancito 5, San Salvador 4, Libertador, Yuto y Pampa Blanca 1 caso cada uno.

Reiteró que para evitar que el mosquito Aedes Aegypti, vector también de dengue y zika, se críe en las viviendas, es fundamental eliminar cualquier objeto que puede juntar agua como latas, botellas o baldes porque esos elementos sirven como criaderos. También se debe cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, lavar con cepillo y mantener con tapa los recipientes donde reserva agua y desmalezar patios y terrenos de manera frecuente. Para prevenir las picaduras, se recomendó usar repelente siguiendo las indicaciones de cada producto, especialmente en personas gestantes; además, usar ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger a bebés con telas mosquiteras. Los repelentes ambientales como tabletas o espirales sirven para reforzar el cuidado dentro del hogar.

La mayoría de las personas con chikungunya presenta dolor en las articulaciones, en músculos, en cabeza y fiebre. Ante estos síntomas, acudir al Caps, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 en salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.