28 operativos de ablación de órganos

El Ministerio de Salud informó que recientemente se efectuaron en la provincia dos nuevos procedimientos de ablación, uno en el hospital "San Roque" y el restante, con carácter multiorgánico, en el ámbito privado, lo que significa un total de 28 operativos alcanzados en el transcurso del año.

Destacó que la promulgación y la aplicación de la Ley Justina desde 2018, junto a una política sanitaria especifica en Jujuy, permite a la provincia sostener un desempeño sobresaliente a nivel regional en materia de donación de órganos, mientras la articulación entre equipos de salud e instituciones especializadas continúa aportando a una red solidaria, que brinda nuevas oportunidades a personas en situaciones críticas de salud que están en lista de espera para un trasplante.

Por consultas, dirigirse al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy, Güemes 1.360, de lunes a viernes de 8 a 14, teléfono 4221228.