Se potencia el enoturismo en la provincia

Productores y bodegueros de Quebrada y Valles participaron en la jornada De la vid a la experiencia, y trabajaron con herramientas de marketing y gestión para transformar los viñedos y bodegas en destinos turísticos de primer nivel y posicionar a la provincia en el mapa nacional de las rutas del vino.

El encuentro reunió a referentes del sector y equipos técnicos para dotar a las bodegas de herramientas comerciales que permitan convertir la producción de vino en un motor económico y turístico sostenible.

El objetivo es que los productores no solo se enfoquen en la calidad del vino, sino que se busca profesionalizar la atención al cliente y diseñar circuitos que permitan a los turistas recorrer los viñedos de altura, conocer los procesos de elaboración y degustar los sabores únicos de la región en entornos cuidados.

Día del malbec

La Asociación de Bodegas de la Quebrada de Humahuaca (BQH) se reunirá hoy para sostener su asamblea habitual para abordar cuestiones que hacen a la producción vitivinícola en la región y otras temas relacionados a la actividad.

El encuentro será propicio para brindar por celebrarse hoy el Día mundial del malbec.

La variedad está presente en 18 de las 20 provincias argentinas, Jujuy posee un 30,3% de su superficie en Tilcara, Tumbaya, El Carmen, Humahuaca, San Antonio y en esta ciudad.

La producción total el año pasado fue de 1.468 quintales; en Tilcara se registró la mayor cantidad: 916 quintales.