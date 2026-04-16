Ciclo de capacitaciones para el sector turístico provincial

La Cámara de Hoteles, restaurantes y afines de Jujuy puso en marcha su agenda 2026 de capacitaciones territoriales con el objetivo de fortalecer la formación del sector hotelero, gastronómico y turístico en distintos puntos de la provincia.

La primera actividad se realizó el pasado 10 en la sede de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el taller Oratoria para actores de la actividad turística, dirigido a los socios de la entidad, trabajadores del sector e informantes turísticos.

La iniciativa se enmarcó en el ciclo de capacitaciones que impulsa Fehgra en todo el país y en Jujuy, forma parte de una estrategia de trabajo orientada a combinar formación profesional, presencia territorial y fortalecimiento institucional de la Cámara.

El plan de actividades fue definido a partir de las líneas de trabajo acordadas por la Comisión directiva y de los convenios vigentes con los municipios de San Salvador de Jujuy, Perico y Tilcara.

ACTIVIDAD | DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES A CARGO DE JORGE RAMOS.

El presidente de la entidad, Cristian Boglione, sostuvo que este año debe consolidarse como una etapa de formación para el personal de las empresas vinculadas al servicio turístico y remarcó que la capacitación constituye una herramienta concreta para mejorar la atención, la calidad del servicio y la competitividad del sector en la provincia.

Por su parte, Jorge Omar Ramos, representante del Departamento de Capacitación y Formación profesional de Fehgra para la Región NOA, señaló que la agenda proyectada contempla nuevas propuestas vinculadas a inteligencia artificial aplicada a la hotelería y la gastronomía, inglés a la carta, atención al cliente y manejo de quejas y liderazgo, gestión y motivación de equipos de trabajo, entre otras capacitaciones orientadas al empresariado y a los trabajadores del rubro.

Desde la Dirección de Turismo de San Salvador de Jujuy, su titular Gabriela Cañonero valoró la continuidad de este trabajo conjunto y destacó la importancia de generar espacios de capacitación que fortalezcan herramientas concretas para quienes integran la actividad turística, especialmente en áreas vinculadas a la comunicación y la atención al visitante.

Y destacó la labor que desarrolla la Cámara en favor del sector.

Actividades en capital e interior

La agenda continuará en la capital y en el interior. Para Perico se fijó un ciclo formativo de Cocina al disco de arado, este mes y mayo, en adhesión al Festival del Disco de arado 2026. Aparte se gestiona con Tilcara para incorporar nuevas capacitaciones y extender esta política de formación en Quebrada y Puna.

Con esta propuesta, la Cámara busca consolidar una política de formación orientada a fortalecer al empresariado privado del sector turístico, hotelero y gastronómico, entendiendo que la profesionalización de sus equipos constituye una herramienta para mejorar la competitividad, calidad del servicio y la proyección de Jujuy como destino gastronómico.