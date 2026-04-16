Diseño de rutas y circuitos

Una de las estrategias para agregar valor a los atractivos vinculados a la identidad gastronómica de un destino turístico es la integración a través de rutas y circuitos.

Una ruta turística es aquella que permite conectar e integrar atractivos y destinos turísticos distribuidos en el territorio que comparten un hilo conductor, motivan el desplazamiento de la demanda y generan experiencias turísticas.

La ruta es un producto turístico integrado que tiene la ventaja de suscitar un mayor interés turístico, de justificar desplazamientos, permanencias y gastos que no sucederían si los atractivos se presentarán de manera aislada.

Un circuito tiene características similares ya que permite organizar y optimizar los atractivos de un destino a partir de su articulación, y suele implicar distancias más cortas que una ruta. Puede ser conceptual (como en el caso de las rutas) o territorial, es decir, unir atractivos en una jurisdicción que se encuentran cercanos entre sí.

Otra estrategia para el gestor público es elaborar un polo gastronómico donde se concentren diferentes opciones de actividades relacionadas con lo culinario.

A partir de la puesta en valor de un sitio en desuso o la reconversión de un espacio que permita alojar la oferta gastronómica. Las rutas y circuitos pueden articularse con emprendimientos promoviendo actividades y experiencias complementarias para generar interés en todo el recorrido.