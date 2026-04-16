Boglione quiere consolidar a Jujuy como destino gastronómico

Desde la Cámara de Hoteles, restaurantes y afines de Jujuy, "trabajamos con una visión clara: que Jujuy se consolide como destino gastronómico. La gastronomía no solo acompaña al turismo, es uno de los principales pilares que movilizan la actividad económica en la región", sostuvo Cristian Boglione, titular de la institución.

"Tenemos una ventaja como provincia que es nuestra diversidad. La Puna, Quebrada, Valles y Yungas nos brindan una riqueza en materia prima, productos, sabores y cultura. A eso se suma el crecimiento de los vinos de valles y altura, como el trabajo de productores, cocineros y emprendedores que elevan el nivel de la propuesta gastronómica".

Desde el sector privado junto a Fehgra, "acompañamos y promovemos este tipo de iniciativas para fortalecer al sector. El Torneo Federal de Chefs es una herramienta concreta para visibilizar el talento local, profesionalizar la actividad y garantizar que todas las regiones tengan representación".

Consideró fundamental el compromiso de los socios, quienes participan, invierten y sostienen la calidad del servicio en la provincia, como el trabajo conjunto y articulado con el Estado y las distintas propuestas como la Semana gastronómica Jujuy a Punto - Ritual de altura, que nos permitirá continuar posicionando a Jujuy dentro del NOA y del país como un destino con identidad, producto y proyección", concluyó Boglione.