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Tilcara

37° Festival del durazno y la humita en Juella

Oportunidad para degustar exquisiteces típicas de la Quebrada.

Viernes, 20 de marzo de 2026 23:15
Costumbre | La comunidad celebrará la buena producción y la exquisita gastronomía típica.

Hoy desde las 11 en la localidad de Juella se realizará el 37° Festival del durazno, la humita y el folclore, iniciando la temporada otoñal en la región norteña, degustando la exquisita comida típica del pueblo y la producción frutal de calidad.

La feria productiva y gastronómica se realizará en el salón de los copleros Flor del durazno, donde intervendrán los cocineros populares y productores agrícolas de esa comunidad distante a unos 12 kilómetros de Tilcara, ofreciendo sus productos.

Durante el concurso se desarrollará el espectáculo folclórico con la participación de Los hermanitos Quiquiza, Walter Avalos, Los hermanos Velázquez (de Yacoraite), el Dúo Marcos Batallanos, Fati Sosa, Tati Domínguez y el grupo Jachas. En la noche desde las 22 será el baile con Delicias, Bati2 y sus lindas chiquillas, el grupo X-press, y La banda del ñero, entre otros músicos.

 

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