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Acueducto reparado

El suministro se normalizó desde las 21 horas de forma paulatina 

Viernes, 20 de marzo de 2026 22:17

La intervención técnica presentó una dificultad extrema debido al constante flujo de agua y las persistentes lluvias.

Agua Potable comunicó a los vecinos de la ciudad que concluyeron con éxito los trabajos de reparación sobre el acueducto de 600 mm, ubicado a la altura del Puente Paraguay.

Por lo que el suministro comenzó a normalizarse desde las 21:00 horas, de manera paulatina. Aunque destacaron que el proceso está sujeto al tiempo necesario para la presurización de la red y la recuperación de los niveles óptimos en las cisternas afectadas.

Finalmente explicaron que la intervención técnica presentó una complejidad extrema debido al constante flujo de agua y las persistentes lluvias registradas durante la noche. Pese a estas dificultades meteorológicas y del terreno, el personal operativo logró finalizar las tareas de empalme y refuerzo.

 

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