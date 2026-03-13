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Zendaya se mostró con su alianza tras el casamiento secreto con Tom Holland

La actriz se mostró juguetona con la prensa y le puso fin a los rumores de casamiento, confirmando las declaraciones de su estilista.

Viernes, 13 de marzo de 2026 11:18

La actriz estadounidense Zendaya realizó una de sus primeras apariciones públicas tras filtrarse que se casó en secreto con el actor australiano Tom Holland. La pareja que se conoció durante las grabaciones de Spiderman habría caminado por el altar a fines del 2025.

Tras hacer una breve aparición en la París Fashion Week, la protagonista de Euphoria asistió al 19° almuerzo anual de Essence Black Women in Hollywood, un evento que reúne a figuras destacadas de la comunidad afrodescendiente en Los Ángeles. 

Desde su llegada, se mostró cómplice con la prensa del evento, reaccionando de manera divertida ante los comentarios sobre su nuevo corte de pelo y su nuevo apodo “Señora Holland”.

Su gesto terminó por confirmar las declaraciones de su estilista Law Roach, quien dijo a la prensa que la esperada boda entre Zendaya y Holland ya sucedió. 

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