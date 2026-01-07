Corsos Capitalinos abre inscripciones para agrupaciones

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó oficialmente la convocatoria a las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares para participar de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados del año. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 12 al 23 de enero, en las instalaciones del Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exEstación) de 8 a 18.

Durante una reunión organizativa, el secretario de Cultura y Turismo del municipio capitalino, Luciano Córdoba explicó "se ha definido oficialmente la fecha de los Corsos Capitalinos 2026, dando inicio a la esperada agenda de carnaval en la ciudad, una celebración muy distinguida, colorida y convocante, que no solo es un atractivo para el turismo, sino también una fiesta tradicional por los vecinos y vecinas de San Salvador de Jujuy".

En este contexto, añadió, "se definió en principio que los Corsos Capitalinos 2026 comenzarán el último fin de semana de enero, específicamente el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en avenida Gral. Savio. Luego, la celebración continuará el segundo fin de semana, es decir, el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en avenida Forestal de Alto Comedero".

Los corsos capitalinos tendrán carácter competitivo, por lo que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico. Contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se otorgarán premios al primer, segundo y tercer puesto.