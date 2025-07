Disminuyeron 56% los focos ígneos en Jujuy

Según el reciente informe publicado por la Dirección Provincial de Incendios Forestales y Emergencias Ambientales, hasta la fecha se registraron 73 incendios, un 56% menos respecto del año 2024.

Durante el año pasado, en el mes de julio, ya se habían producido 166 incendios en toda la provincia de Jujuy. Al ser consultado este nuevo informe, se observa un gran descenso de este numero.

Además, afirma que desde principios de año hasta la fecha han sido afectadas 987 hectáreas. Las zona con mayor incidencia es la localidad de Humahuaca, con un alerta extrema debido a los fuertes vientos y la bastos pastizales; luego con una menor incidencia pero de igual relevancia, con una alerta alta se encuentra la localidad de Palma Sola, San Pedro y zona del Aeropuerto.

El índice de peligro moderado todavía rige para la localidad de Yuto y El Brete.

Cabe destacar que brigadistas de Jujuy se vienen perfeccionando en el manejo de medios aéreos y de quemas prescriptas de cara a la llegada de la temporada alta de incendios forestales.

Precaución

Ya en temporada alta de incendios forestales en Jujuy, en el segundo semestre del año (julio a diciembre) se solicita a la comunidad respetar las normas y hacer fuego solo en lugares habilitados para ello. Además, se solicita tener extrema precaución los días de viento y sol. Nunca hacer fuego debajo de los arboles ya que las ramas y raíces pueden facilitar el avance del fuego hacia las copas o en forma subterránea.

Utilizar sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. No cortar ramas verdes. Si visita un camping o picnic, llevarse la basura, las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios. Nunca perder de vista el fuego y controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos. No arrojar colillas de cigarrillos, ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas. Esto puede ocasionar incendios.

Para realizar quemas es necesario contar con la autorización de la autoridad de aplicación local. Ellos determinarán el momento oportuno, respecto a las condiciones meteorológicas e indicarán los cuidados a tener en cuenta según la magnitud del terreno a intervenir.

Ante la presencia de una columna de humo hay que dar aviso inmediato a los servicios de emergencia, en este caso, al 911.