Polémica en el Congreso: los senadores pasarán a cobrar $12 millones

Los senadores entraron en receso invernal con una nueva polémica sobre sus dietas: los trabajadores legislativos acordaron un incremento salarial acumulado del 6,6%, correspondiente a un 2,4% en junio, un 2,2% en julio y un 1,9% en agosto. Como consecuencia del mecanismo de actualización automática vigente en la Cámara alta, las dietas de los senadores llegarán a los 12 millones de pesos.

Por el momento, no se avizora que el Senado busque derogar la polémica medida de enganche de los aumentos salariales. A partir de la suba de los trabajadores legislativos, las dietas de los senadores se actualizan automáticamente tras lo dispuesto por la resolución que el cuerpo aprobó en una polémica sesión de 2024. La única manera de evitar el incremento es que cada senador decida renunciar puntualmente al aumento o donar el monto de la actualización.

Algunos representantes de bloques como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ya implementaron esa decisión durante este año.

El senador Luis Juez (La Libertad Avanza), reiteró su rechazo al aumento. Como ocurrió en los meses pasados, pedirá que “se mantenga congelada mi dieta”.

En marzo de este año, a raíz de otro incremento en las dietas de los senadores, el legislador por Córdoba le pidió a la titular del Senado, Victoria Villarruel, que, “como ya lo manifestara en la oportunidad que el tema fuera tratado, no son momentos para discutir los salarios de la política. Todo lo contrario, es precisamente la oportunidad indicada para acompañar el esfuerzo que hace el pueblo en conjunto”.

El formoseño Francisco Paoltroni seguirá las decisiones del bloque, aunque reconoció ante TN que su situación personal es particular porque su dieta está embargada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. “Me inventó multas y embargos con la intención de desprestigiarme. No existe el Estado de derecho en Formosa”, dijo el legislador.

Otros integrantes de la bancada libertaria ven difícil que se pueda derogar la resolución que el Senado votó en 2024, ya que no habría mayorías entre el oficialismo y sus aliados para dar marcha atrás con aquella norma.

La senadora Carolina Losada reiteró su rechazo al incremento de su dieta como senadora nacional ya presentó una nota ante Villarruel para renunciar a todos los aumentos del corriente año.

“Mi dieta en mano, con los descuentos, es de 7.190.000 pesos, en todo concepto”, señaló.

Desde la jefatura del bloque radical, que conduce Eduardo Vischi, consideraron que mantendrán el mismo criterio que formularon en marzo pasado: no aceptar el aumento de las dietas.

En aquella oportunidad, Vischi había planteado: “Esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos”.