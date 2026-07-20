Sin feriado ni festejos masivos: cómo será el regreso de la Selección Argentina

El Poder Ejecutivo confirmó este lunes que no habrá celebraciones públicas por el regreso de la Selección Argentina al país. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes oficiales, el operativo previsto se reduce a una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin el feriado nacional que semanas atrás había insinuado el presidente Javier Milei.

El pedido de los jugadores que cambió los planes oficiales

La administración libertaria había evaluado decretar un asueto para permitir un festejo popular con el plantel campeón. Sin embargo, debió reformular la estrategia después de que los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni manifestaran su voluntad de evitar una celebración multitudinaria, tras caer 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 disputada el domingo.

"La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración, según trasladaron", explicó una fuente oficial consultada por la agencia. El capitán Lionel Messi ya definió no hacer escala en Argentina y viajó directamente hacia Miami.

Cómo se coordina el operativo entre el Gobierno y la AFA

Desde Casa Rosada precisaron que el enlace con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se mantiene a través de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, quien dialoga con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La identidad de ese contacto se mantiene bajo estricta reserva.

Por el momento, el feriado nacional continúa suspendido. Aunque en el Gobierno todavía aguardan la llegada del vuelo con la delegación reducida —previsto para las 19 en Ezeiza—, en los despachos oficiales descartan que los festejos se trasladen al martes.

Recepción protocolar: Granaderos, seguridad y un after breve

El operativo de recibimiento está a cargo del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, en conjunto con las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Una guardia de Granaderos aguardará a los subcampeones del mundo al pie del avión.

"Probablemente vayan al predio de AFA, cenen y desarticulen", resumió un funcionario consultado por este medio, en referencia a un cierre austero de la jornada, sin instancias de festejo callejero.

Vallados en Casa Rosada y comunicación oficial pendiente

Pese a los indicios, en el Gobierno prefieren no confirmar oficialmente la cancelación del feriado hasta ordenar la comunicación interna. Se espera que en las próximas horas se difunda un comunicado oficial a la prensa, una vez definida la agenda de actividades post-Mundial.

En paralelo, la Casa Rosada amaneció este lunes con vallas perimetrales y restricciones de tránsito en los accesos. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño indicaron a la agencia que los cortes se sostendrán hasta el mediodía, a la espera de una reunión de coordinación con funcionarios nacionales.