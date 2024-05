La inflación sigue bajando y en abril llegó a un dígito

El índice de inflación finalmente descendió a un dígito, ya que arrojó 8,8% en abril último, informó ayer el Indec. En el primer cuatrimestre, el costo de vida subió 65%, mientras que en los últimos doce meses fue del 289,4%.

Con el 9,1%, el NOA fue la segunda región del país con mayor incremento de precios en abril, solo superada por el Gran Buenos Aires, que tuvo 9,2%.

El rubro de mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) por los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad.

Le siguieron Comunicación (14,2%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Prendas de vestir y calzado (9,6%) por cambios de temporada.

Las divisiones con mayor incidencia fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) en las regiones de GBA, Cuyo y Patagonia, donde se destacaron las subas de Gas, Suministro de Agua y Electricidad; y Alimentos y bebidas no alcohólicas (6%) en las demás regiones, donde se destacaron Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; y Verduras, tubérculos y legumbres.

Los dos rubros que registraron las menores variaciones en abril fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,5%) y Bienes y servicios varios (5,7%).

A nivel de las categorías, Regulados (18,4%) lideró el incremento seguida por Estacionales (9,9%), mientras que el IPC Núcleo aumentó un 6,3%.

Justamente, este número venía monitoreando el Gobierno, ya que allí puede verse una baja sostenible y una proyección del futuro de la inflación al no considerar los productos estacionales ni los precios de las tarifas de servicios públicos, algo que este mes pegó de lleno.

"La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue de 6.3%. Este fue el dato más bajo desde enero de 2023", sostuvieron fuentes oficiales desde Economía.

Además, indicaron que la inflación de abril "volvió a ser muy inferior a la expectativa de los analistas participantes en el REM de diciembre".

Desde el Palacio de Hacienda comentaron que "la fuerte desaceleración en los últimos meses se sustenta en el programa económico implementado en diciembre, cuyos pilares son el equilibrio fiscal, el saneamiento de la hoja de balance del Bcra y la implementación de medidas de desregulación y reducción de costos para el sector privado. Esto permitió transitar, en menos de 5 meses, de una economía con expectativas desancladas y alto riesgo de hiperinflación a una que ha generado las condiciones para la reaparición del crédito hipotecario de largo plazo luego de 7 años".

El festejo

El Gobierno celebró la baja de la inflación en abril. "GOOOOOOOOOOOOL...!!!", publicó en redes sociales el presidente Javier Milei y compartió una foto donde se lo puede ver abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo.

El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo: "La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado", escribió en X.

Canasta básica

La canasta básica subió 7,1% en abril, por debajo de la inflación, y una familia necesitó $828.158 para no ser pobre, informó ayer el Indec en paralelo a los números de inflación. Además, la canasta alimentaria creció 4,2% y se necesitaron $373.044 para no ser indigente. La Canasta Total (CBT) se ubicó por debajo de la inflación, que arrojó 8,8%. Por su parte, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 4,2% en abril, lo que determinó que el mismo tipo de familia necesitó ingresos por $ 373.044 para no caer en la indigencia.

Otra baja de tasas

El Banco Central bajó ayer nuevamente la tasa de interés de política monetaria, reduciéndola diez puntos porcentuales, al 40% nominal anual. La decisión afecta directamente al rendimiento de los plazos fijos. De acuerdo con lo informado por la entidad, la tasa efectiva anual pasó a ser ahora de 49,15%. La decisión se anunció tras ser difundida la inflación de abril, que arrojó una desaceleración al 8,8%. La medida se esperaba para mañana, cuando se realiza la habitual reunión de directorio, pero la autoridad monetaria decidió adelantar el anuncio.