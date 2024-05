"En la convertibilidad, la baja de la inflación fue más rápida que ahora"

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el exministro de Economía Ricardo López Murphy vaticinó ayer que la recuperación podría empezar "en el tercer trimestre" del año producto de la "reducción" en la suba de los precios. Además, el legislador nacional aseguró que "si el Senado hace grandes modificaciones, será difícil sacar la ley" Bases en la Cámara baja y señaló que "los que critican el blanqueo de capitales no lo leyeron con detalle".

Todo indica que la Ley Bases volverá con cambios a Diputados, ¿qué cree que pasará en la Cámara baja?

Mi impresión es que si no hay enormes modificaciones lo razonable es que se aprueben esos pequeños ajustes que hizo el Senado. Ahora, si hay grandes modificaciones ahí es más difícil sacar la ley.

¿Qué tipo de cambios podrían hacer peligrar la ley?

Una cosa es ajustar la ley en algunos temas, como por ejemplo, elevar el piso del Impuesto a las Ganancias de $1,8 millones a $2 millones, esa sería una pequeña modificación. Si usted deroga una parte entera de la ley eso es una gran modificación. Por eso yo no podría juzgar en abstracto el episodio hasta que ocurra.

¿Cree que sería un fracaso para el Gobierno el sólo hecho de que la ley retorne a Diputados?

No. Me parece que es un proceso normal en la legislación argentina ese ida y vuelta. Se trata de una ley compleja, así que no creo que sea un fracaso del Gobierno. A lo mejor deberíamos haber resuelto muchas cosas en febrero cuando estaban los votos, yo creo que ahí hubo cierta impericia del Gobierno. No me parece que sea un problema muy grande que la ley vuelva a la Cámara de origen, donde se hará una breve evaluación y a partir de ella se procederá.

¿Cuáles son los puntos que usted hubiese modificado de la ley?

En relación al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi) yo hubiese hecho otra cosa. Yo hubiera básicamente dado estabilidad tributaria, regulatoria y cambiaria, y no hubiese dado esos beneficios adicionales. Yo hubiese incluido el impuesto al juego, cosa que propuse en su momento. Yo hubiese avanzado sobre celulares y computadoras con la propuesta que había formulado. Creo que salió lo que el contexto de representación y heterogeneidad que la Argentina permite.

En la reforma laboral se hicieron cambios importantes por pedido de la CGT, ¿cree que los artículos que quedaron ayudarán a generar un mejor contexto para la generación de empleo?

Yo creo que eso es mejor que lo que había, aunque es claramente insuficiente a mi gusto. A mí me parece que había que ir más lejos, pero hay que juntar los votos. Si los votos se juntaron para lo se juntaron es comprensible, pero a mí me hubiese gustado ir mucho más a fondo.

Muchos cuestionan al blanqueo de capitales porque dicen que es muy amplio y podría abrir a puerta a narcotraficantes, ¿cuál es su visión?

Obviamente siempre hay riesgos, pero me parece que con las precauciones que hay tomadas eso se reducirá. El blanqueo groso es en efectivo y hay que dejar un año y medio la plata depositada en el Banco Nación. Yo no conozco mucha gente que va a hacer eso. Me parece que los que critican el blanqueo no lo han leído con detalle. En el blanqueo del expresidente Mauricio Macri usted sólo dejaba la plata depositada seis meses por lo que los riesgos que las personas acumulaban eran relativamente menores. En este caso, si hubiese problemas quien blanqueó estará expuesto por un año y medio. Creo que el problema que tiene Argentina después de muchos años de control de cambios, controles de precios, operaciones en negro y brecha del 150% del dólar es que tiene una gran parte de la economía en negro. Si no se deja volver a la economía de ese lugar es muy difícil generar el crecimiento con recursos nacionales. Todo eso, si se lo mira desde el lado de la persona que cumplió con sus obligaciones, es una gran injusticia, pero es una locura haber tenido tantos años de control de cambios y restricciones que generaron una economía muy fuera de la ley.

Como economista liberal, ¿qué opina de la suba de impuestos que aplicó Javier Milei? ¿Lo sorprendió la velocidad con la que está bajando la inflación nacional?

Estamos viviendo una baja de la inflación fuerte, pero en la convertibilidad la baja fue aún más rápida. Veo una reducción de la tasa de inflación y también muchas complicaciones con el nivel de actividad, ambas cosas.

¿Cuánto tiempo cree que durará la recesión actual?

A mí me parece que hacia el tercer trimestre la baja en la tasa de inflación debería permitir una mayor recuperación. La inflación es un impuesto y una baja de ese impuesto debería permitir alguna recuperación de la actividad. La recuperación sería más fuerte si los precios internacionales son más favorables, en ese sentido la recuperación del precio del trigo argentino que fue muy fuerte probablemente nos dé una muy buena noticia en el cuarto trimestre. Siempre la Argentina dependió mucho de las circunstancias internacionales y de las circunstancias climáticas.

Un detalle del accidente de trenes que hubo la semana pasada. Si usted mira el accidente en general es un problema de capitalización. Hemos invertido poco y esas cosas terminan, pese a las fallas humanas, en estos problemas. Argentina tiene un problema de inversión muy serio.En general a mí no me gusta esa suba de impuestos. En general los impuestos nuestros son muy pero muy altos y generan que una parte muy significativa de nuestra población no los cumpla. El peor impuesto es el que no se recauda.