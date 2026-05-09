Alumnos estarán en un ritual de altura según su carrera

Estudiantes del IES 2 de Tumbaya, IES 5, IES 11 y del IGA Jujuy durante Jujuy a punto que se realizará del 15 al 24 próximos, se integrarán a las áreas de trabajo según el perfil de cada carrera.

Quienes cursan Turismo colaborarán en tareas de recepción, orientación al público, acreditación, acompañamiento de participantes y apoyo en la organización de las actividades. Los de Hotelería, participarán en la atención, asistencia en salón, acompañamiento a autoridades, jurados e invitados, y en el soporte operativo durante las jornadas.

Alumnos de Hotelería y Turismo serán el equipo técnico de apoyo en los talleres territoriales que la Cámara y Fehgra programaron entre el 13 y 24, cumpliendo funciones vinculadas a la organización, asistencia a capacitadores, acompañamiento de participantes, control de espacios, apoyo en acreditaciones y colaboración durante la actividad.

Los de Gastronomía acompañarán las instancias relacionadas con la cocina, la asistencia técnica y la dinámica gastronómica de los equipos que competirán en el Torneo Federal de Chefs, y colaborarán en el Workshop.

La organización distribuirá los grupos por turnos y funciones, garantizando que cada estudiante se vincule con tareas acordes a su formación.

A la vez las instituciones tendrán presencia en la agenda mediante espacios de difusión, materiales institucionales, banners y videos de presentación, fortaleciendo la visibilidad de sus carreras y el vínculo con el sector turístico y gastronómico provincial.