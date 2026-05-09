Inauguraron el adoquinado en una calle abrapampeña

El intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, ponderó el "progreso constante que se viene observando en la ciudad a través del plan de infraestructura pública", y con el que se da respuesta a las demandas de los centros vecinales para mejorar la calidad de vida de los vecinos en cada uno de los sectores mediante obras de estas características.

Así se manifestó en la inauguración de los 1.500 metros cuadrados de adoquinado en la calle Susques del barrio Éxodo jujeño, a la vez que fue muy crítico con el Gobierno nacional por su negativa en realizar obra pública. Consideró a dicha arteria como muy transitada, por lo que calificó al adoquinado como esencial y de gran valor.

Con él estuvo el secretario de Obras Públicas, Orlando Cruz; el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Machaca; el vicepresidente del centro vecinal, Mario Cruz; y autoridades de otros sectores barriales.

"Es un esfuerzo enorme el que hacemos en esta situación económica y social complicada que estamos atravesando, a pesar de ello no podemos quedarnos. Siempre hemos priorizado y esta gestión se caracterizó por la obra pública, tenemos 14 barrios y en cada uno de ellos tratamos de aportar lo que podemos de manera equitativa", manifestó Machaca.

Sobre el cierre de su discurso, anticipó que el barrio Centro, 12 de Octubre, 23 de Agosto, Siberia, Éxodo Jujeño y 31 de Agosto "van a tener novedades en los próximos días respecto a la mejora en el alumbrado público". Finalmente, firmó un convenio con directivos del barrio Bella Vista donde ya se está trabajando para la colocación de 2.500 mts2 de adoquinado.

La intervención del municipio con el adoquinado, dio respuesta a una demanda de los vecinos del sector y a la vez mejoró la transitabilidad y otorgó mayor seguridad vial, como lo señaló el secretario de Obras, Orlando Cruz. La obra habilitada (como otras similares) forma parte del plan de infraestructura urbana que lleva adelante el Ejecutivo municipal con recursos propios.