La chef Anita Ponce impartirá una capacitación en Tilcara

La destacada chef Ana Ponce dictará gratuitamente el Taller de Cocina de eventos con identidad, el próximo 14 entre las 8 y 15 en el Hotel de Turismo Tilcara, organizado por la Cámara de Hoteles, restaurantes y afines de Jujuy junto a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina  Fehgra.

El dictado está dirigido a actores del sector y público en general que quieran incursionar en la gastronomía elaborando diferentes preparaciones para brindar servicio en distintos eventos sociales, institucionales y empresarios.

"La gastronomía centrada en reuniones y eventos aún no está desarrollada en todo su potencial en la provincia", señaló, y por esa razón es que la gastrónoma accedió a dictar la capacitación que posibilitará la generación de emprendimientos que se ocupen de brindar el servicio en la Quebrada de Humahuaca.

Chef, docente, empresaria gastronómica, miembro de la Comisión directiva de Fehgra Jujuy y con 30 años de trayectoria en la profesión y con una experiencia en eventos en hoteles 5 estrellas del norte argentino, fue convocada para impartir la actualización a interesados de esa ciudad como de poblados próximos.

Debe remarcarse que Ponce se capacitó en gastronomía en el Básque Culinary Center en San Sebastián y en la Universidad Complutense de Madrid, ambas instituciones académicas en España.

Esta actividad se desarrollará en las vísperas del inicio de la Semana gastronómica Jujuy a punto: Un ritual de altura, donde Fehgra impartirá otras capacitaciones junto a la Cámara.