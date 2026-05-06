Sergio Alejo asumió su banca en el Deliberante de El Aguilar

Durante la sesión especial convocada para ayer a las 8 en el Concejo Deliberante de El Aguilar, finalmente pudo asumir en su banca el edil Sergio Alejo, luego que la Justicia Provincial se pronunciara a su favor, respecto a un cuestionamiento efectuado por el Cuerpo deliberativo municipal que le impidió su ingreso en diciembre pasado.

El fallo emitido por la Suprema Corte local dio luz verde para que Alejo jure como concejal (e inicie su mandato que le fue interrumpido) luego de ser electo en los comicios legislativos provinciales de mayo del año pasado. El aguilareño llevó su caso a la Justicia que le dio la razón, obligando a las autoridades deliberativas su incorporación inmediata.

Antes de iniciarse la sesión que curiosamente fue convocada para las 8 se decidió que se sesionaría a puerta cerrada, por lo que se dispuso un efectivo policial para que la custodiara e impidiera el ingreso de las personas.

En esos momentos llegó el diputado provincial de Primero Jujuy en la Legislatura, Carlos Haquim, por lo que el uniformado se vio en apuros e inmediatamente abrió la puerta para que ingresara. La situación fue aprovechada por los vecinos y seguidores de Alejo que ingresaron a la sala de sesión, presenciando la misma de manera ordenada y ratificándole su respaldo.

El trámite no demandó más de 10 minutos en que el legislativo municipal finalmente quedó normalizado.

Luego de prestar juramento y agradecer la presencia de sus seguidores, el flamante edil (y exintendente por tres períodos), delineó con claridad el rol que cumplirá en el nuevo escenario parlamentario. Y aclaró que propondrá un amplio y profundo debate sobre cada iniciativa que se presente, como que acompañará todo aquello que beneficie a los pobladores.

Ponderó la presencia del diputado Haquim, quien "me acompañó desde un primer momento cuando me imposibilitaron asumir en la banca, estuvo permanentemente a mi lado y transmitiéndome seguridad en que la Justicia haría lo correcto. Acordé con él trabajar juntos El Aguilar, yo desde el Concejo y él desde la Legislatura", afirmó.