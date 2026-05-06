Medina emite su mensaje en Tumbaya

El jefe comunal de Tumbaya, Javier Medina, hoy a las 10 en la Hostería municipal dirigirá su mensaje a los vecinos con el cual abrirá el Período de Sesiones Ordinarias del Consejo comunal.

El discurso estará dividido en tres partes en las que se referirá a la situación en que recibió la comuna, las acciones cumplidas desde diciembre (parque automotor, obras y demás gestiones) y el plan de gobierno hasta fin de año (que incluye construcción de cordón cuneta, obras en el cementerio y en las comunidades rurales, entre otras).

Medina detallará lo realizado desde diciembre, donde debió enfrentar una vergonzosa postura de quien lo antecedió en la presidencia apañado por un vocal municipal que le impidió asumir de acuerdo a la Constitución de la Provincia.

Asimismo enumerará los proyectos, metas y desafíos que se fijó junto a los vecinos en lograr durante este 2026, a pesar del escenario económico nacional complejo.