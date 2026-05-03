Celebraron en Tumbaya trabajadores comunales

Los empleados de la comuna de Tumbaya celebraron junto al comisionado Javier Medina el Día del Trabajador con un almuerzo que sirvió también para fortalecer el compañerismo y la colaboración diaria en cada área de trabajo.

Estuvieron también compartiendo la alegría y el merecido homenaje, la secretaria de Gobierno, Gisela Arjona y el vocal comunal Víctor Choque, quienes felicitaron a cada uno de los agentes municipales por la dedicación, el compromiso y la responsabilidad con su función.

En el transcurso del agasajo, Medina entregó a los 85 empleados la indumentaria de trabajo: pantalón, camisa, botines, camperones y zapatillas de trabajo.

Debe destacarse que es la primera vez en que se entrega la ropa de trabajo al personal femenino y de oficina, lo que fue destacado y agradecido por los destinatarios.

Además, Medina ponderó el esfuerzo y el compromiso con el que cumplen las distintas tareas y de esa manera cuidar y acompañar a los vecinos del pueblo. Asimismo, les reiteró su reconocimiento y agradecimiento por el cumplimiento de su tarea cotidiana.

Aparte sostuvo que el trabajo genera muchas cosas, como ser dignidad, crecimiento económico, desarrollo personal y social, y también servicios, bienestar para la comunidad y un mejoramiento del pueblo donde se pueda vivir con agrado.

Instó a los agentes municipales para que los hijos continúen estudiando debido a que es una fuente de herramientas para desarrollarse y progresar. "Con su esfuerzo y empeño ellos forjarán un futuro mejor para que nuestro pueblo continúe creciendo en la región", apuntó.

Ameno y muy bien servido fue el almuerzo compartido en el salón municipal, que los empleados supieron agradecer como también destacaron el gesto del jefe comunal en celebrar con ellos su merecido día que les brindó a la vez un buen descanso en familia.