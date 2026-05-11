En La Mendieta fortalecen dispositivos de seguridad

El municipio de La Mendieta articuló con el Ministerio de Seguridad una serie de acciones con el propósito de fortalecer los dispositivos de prevención y control del delito en el ejido municipal y zonas aledañas. La gestión en ese sentido forma parte de un plan integral y estratégico para abordar la materia de manera articulada con la institución policial.

El intendente mendieteño, Ricardo Farfán, junto al secretario de Gobierno municipal, Sebastián Reyes, recibió en su despacho al director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Camilo Atim, para articular una agenda de trabajo. Posteriormente, el funcionario visitó las dependencias policiales en ese municipio.

Luego del encuentro, Farfán apuntó que desde el municipio se está trabajando comprometidamente en cuanto a la seguridad, debido a que es una de las preocupaciones principales de los vecinos y a la que calificó como una de los ejes centrales de su gestión.

Su objetivo es avanzar hacia una planificación más integral en el mediano y largo plazo, incorporando herramientas modernas y estrategias más amplias.