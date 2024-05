Acto central por el Día de la Enfermería en La Quiaca

En el patio principal den hospital Jorge Uro de La Quiaca se recordó el Día Internacional de la Enfermería.

La ceremonia estuvo encabezada por el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid junto a la Secretaria de Salud, Fernanda Peinado, intendente Dante Velázquez y la directora hospital local Fernanda Elías

Luego de izar la bandera y entonar el Himno Nacional, acompañados por la Banda de Música Municipal, Damián Gutierrez, Supervisor de Enfermería, pronunció los desafíos enfrentados por el sistema de salud en los últimos tiempos y resaltó la profesión de ser enfermero, destacando su papel y rol fundamental en el sistema sanitario.

Luego, el ministro Bouhid, dijo " estoy muy contento de poder acompañarlos y compartir la celebración por el Dia Internacional de la Enfermería. Por supuesto, hacerles llegar el gentil saludo y las felicitaciones del señor Gobernador, Carlos Sadir, a cada uno de quienes hoy se encuentran representando a sus compañeros de toda la provincia”.

Y continuó, "estar en las comunidades, al lado de la gente, tocar la puerta de cada uno de los jujeños y evitar que la gente se enferme, es la visión de nuestro Plan Estratégico de Salud y para eso, funcionar en equipo es fundamental. Luchar contra el modelo medico hegemónico me ha costado mucho y en esta misión he tenido gracias a Dios el apoyo del ex gobernador, Gerardo Morales, y ahora del gobernador Sadir."

Seguidamente expresó, "esto significa darle la oportunidad al resto del equipo de salud de poder conducir y gestionar y por eso, desde hace varios años tenemos y hemos tenido, profesionales de la enfermería cumpliendo excelentemente bien la función de directores de hospitales en distintas regiones; hoy además el Director Provincial de Hospitales es también profesional de la enfermería”, agregó.

Por último señaló, "quiero extenderles mi respeto, mi admiración y mi compromiso de hacer todo lo posible para que cada vez estén mejor. Que Dios y la Virgen los bendiga por el trabajo increíble que hacen en lo cotidiano al lado de la persona que transita la enfermedad. Son enfermeras y enfermeros los integrantes del equipo que más tiempo están con la persona enferma, pendientes en todo momento con una vocación de servicio extraordinaria', concluyó.

El intendente Velazquez cerró el acto con un discurso emotivo, expresando su reconocimiento y admiración hacia todos los enfermeros y enfermeras del hospital Jorge Uro.

Culminando la ceremonia, se descubrió un monolito el cual rinde homenaje a los profesionales de la salud, finalizando con un brindis de camaradería.