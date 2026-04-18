Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS
3884873397
PUBLICIDAD
Capital jujeña

Cambios en el tránsito por obras y Serenata a la Ciudad

En avenida Fascio habrá reubicación de paradas de colectivos.

Sabado, 18 de abril de 2026 00:00

La Dirección de Tránsito y Transporte del municipio capitalino informó que debido a trabajos del personal de la empresa Ejesa, en la vereda ubicada en avenida Fascio, entre Lamadrid y Senador Pérez, se dispuso la reubicación de las paradas de colectivos de las líneas 9, 13, 14, 22 y 31 de la empresa "El Urbano", las cuales estarán ubicadas en avenida Santibáñez, entre Benito Bárcena y Ramírez de Velazco.

Este cambio iniciará hoy a las 13 y se extenderá hasta mañana a las 14, según se informó. Por esta razón, el municipio solicitó a los usuarios a prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en el sector.

Reiteró que hoy, por la Serenata a la Ciudad, desde las 17, en Ciudad Cultural, habrá cortes de tránsito en las intersecciones de Pila Solá con avenida de los Estudiantes, con Suipacha y con avenida de las Carrozas, además de avenida de los Estudiantes - puente interno, y los ingresos al predio por Juntos en Jujuy y República del Uruguay.

Asimismo, los colectivos urbanos circularán por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, derivador colectora Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas, avenida Bolivia y avenida Córdoba, retomando luego su recorrido habitual.

Se estableció además una parada exclusiva para descenso de pasajeros sobre avenida de los Estudiantes, entre Juntos en Jujuy y República del Uruguay, mientras que el ascenso y descenso se realizará sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión.

Los accesos a playas de estacionamiento estarán en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, mientras que las paradas de taxis sobre avenida de los Estudiantes, a la altura de Anses. Estará prohibido el estacionamiento en esa arteria en toda su extensión.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias
PUBLICIDAD