Cambios en el tránsito por obras y Serenata a la Ciudad

La Dirección de Tránsito y Transporte del municipio capitalino informó que debido a trabajos del personal de la empresa Ejesa, en la vereda ubicada en avenida Fascio, entre Lamadrid y Senador Pérez, se dispuso la reubicación de las paradas de colectivos de las líneas 9, 13, 14, 22 y 31 de la empresa "El Urbano", las cuales estarán ubicadas en avenida Santibáñez, entre Benito Bárcena y Ramírez de Velazco.

Este cambio iniciará hoy a las 13 y se extenderá hasta mañana a las 14, según se informó. Por esta razón, el municipio solicitó a los usuarios a prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en el sector.

Reiteró que hoy, por la Serenata a la Ciudad, desde las 17, en Ciudad Cultural, habrá cortes de tránsito en las intersecciones de Pila Solá con avenida de los Estudiantes, con Suipacha y con avenida de las Carrozas, además de avenida de los Estudiantes - puente interno, y los ingresos al predio por Juntos en Jujuy y República del Uruguay.

Asimismo, los colectivos urbanos circularán por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, derivador colectora Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas, avenida Bolivia y avenida Córdoba, retomando luego su recorrido habitual.

Se estableció además una parada exclusiva para descenso de pasajeros sobre avenida de los Estudiantes, entre Juntos en Jujuy y República del Uruguay, mientras que el ascenso y descenso se realizará sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión.

Los accesos a playas de estacionamiento estarán en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, mientras que las paradas de taxis sobre avenida de los Estudiantes, a la altura de Anses. Estará prohibido el estacionamiento en esa arteria en toda su extensión.