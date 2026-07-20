La Selección llegó al país y tuvo un emotivo recibimiento

La Selección argentina regresó este lunes al país luego de su participación en el Mundial y vivió un recibimiento cargado de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo.

La delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibida por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción “Muchachos”, convertida en un himno para los fanáticos de la Albiceleste.

Miles de hinchas acompañaron al plantel

Pese al sabor amargo por la derrota en la final, una multitud se acercó para saludar a los jugadores y al cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni.

Los aplausos, las banderas y los cánticos acompañaron el paso del plantel desde el aeropuerto, en una muestra de apoyo y reconocimiento por la campaña realizada en el Mundial.

Caravana en micro descapotable

Tras dejar el aeropuerto, la delegación continuó el recorrido en un micro descapotable, desde donde los futbolistas saludaron a los miles de simpatizantes que se ubicaron a lo largo del trayecto.

La caravana permitió que los hinchas pudieran despedir y homenajear a un plantel que volvió a colocar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.

Los familiares esperaron en el predio de la AFA

El destino final del equipo fue el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza, donde los jugadores fueron recibidos por sus familiares y personas cercanas en un clima mucho más íntimo.

El reencuentro con sus seres queridos marcó el cierre de una extensa concentración que comenzó semanas atrás con el inicio del Mundial.

Aunque no hubo festejos como los de un título, la bienvenida dejó en claro el cariño de los argentinos hacia la Selección. Miles de personas decidieron acercarse para agradecer el compromiso del plantel y acompañarlo en el regreso al país tras una nueva final mundialista.