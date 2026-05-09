Jujuy suma 32 operativos de ablación en 2026 y fortalece la donación de órganos

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que se llevó a cabo con éxito un nuevo operativo de ablación en el Hospital San Roque, ubicado en la capital provincial. Este tipo de intervenciones, que resultan posibles gracias a la creciente concientización de la comunidad sobre la importancia de la donación de órganos, ofrece posibilidades concretas de recuperación a pacientes no solo de Jujuy sino también del resto del país.

Con este procedimiento, la provincia alcanza los 32 operativos de ablación realizados durante 2026, contabilizando tanto el sector público como el privado. Las autoridades sanitarias remarcaron que Jujuy fortalece año a año su trabajo en materia de donación, siendo el compromiso solidario de la población un eslabón clave para salvar vidas.

En paralelo, se desarrollan acciones continuas de capacitación y difusión dirigidas no solo a los equipos de salud, sino también a instituciones educativas, barriales, deportivas, culturales y otras organizaciones públicas y privadas que acompañan las propuestas abiertas a la comunidad.

Para más información o para manifestar la voluntad de donar, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) atiende en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. El teléfono de contacto es 4221228.