Alerta amarilla por temperaturas bajas en parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiió para este sábado alerta amarilla por bajas temperaturas extremas. Las zonas afectadas son El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona Baja de Dr. Manuel Belgrano, Zona Baja de Tilcara.

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.