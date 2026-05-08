Aprendió de la madera y la trabaja para progresar

Desde una cálida tarde otoñal, en una callecita Humahuaca, la madera tomaba formas con las máquinas dirigidas por la habilidad de un maestro carpintero que veinte años atrás, decidía hacer del oficio un arte.

El primer acercamiento a la labor fue en el taller de carpintería la Escuela de Educación Técnica 1 "Escolástico Zegada", en la capital jujeña; pero por obra de un destino marcado por el amor, proyectó su vida hacia Humahuaca.

En ese tiempo, su decisión fue determinante y buscó un trabajo; aunque inexperto en la labor, supo encontrar a Rogelio Esquivel, un maestro con cuarenta y cinco años de experiencia en este rubro, que le enseñaría los secretos de una actividad que es histórica en cualquier sociedad.

Así, Juan Leandro Llanos se abrió camino en el aprendizaje de hacer gracias a este saber que evoluciona con los años. Fue alumno primero, en la manipulación de las maderas, del trazado y de los cortes certeros a mano, pero luego, la evolución se aseguró de llegar para renovar cada propuesta.

DEDICACIÓN EN CADA DÍA

"Antes para pulir las puertas se hacía con cepillo de manos y lija, ya que no había tanta maquinaria. Todo era más artesanal y, más aquí en el tiempo, ayudaron las máquinas que hasta ahora siguen", indicó quien trabaja apuntando a mejorar el proceso, abaratando costos y tiempo para el trabajador carpintero.

Entonces, con el tiempo, nuevas metodologías se buscan para aplicarse a cada caso, en el cedro rosado, que es de consistencia más dura y se utiliza en la Quebrada de Humahuaca por lo frío y seco del clima.

LIJA PARA CADA PIEZA | MAQUINARIA PREDISPUESTA A LA FAENA.

"Aquí en Humahuaca se tiene que realizar las tareas en una madera que no sea húmeda porque se agrieta, se tuerce. Yo le hago un tratamiento especial a la madera porque la hago estacionar durante un año y medio, porque ya viene pre-secada del aserradero, se apila en un galpón y se deja reposar para que descanse. No al sol y con una cierta distancia entre madera y madera para que respire y se vaya secando despacio; sin apurar el proceso porque ahí es donde se tuerce y se parte", describió Llanos.

Este material noble se debe cuidar desde el primer momento, para que pueda llegar a un resultado final que sería una madera de primera calidad, bien seca.

HERRAMIENTAS | PARTE DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS A DIARIO.

"Una vez preparada la madera, se pueden realizar puertas, ventanas, placares, de todos tipos y modelos porque trabajamos al gusto del cliente que busca imágenes en internet y hacemos como la gente quiera en las medidas que nos diga", comentó el maestro carpintero que conoce de técnicas para realizar cada pieza a pedido.

Gracias a este oficio, ayuda a su familia y se siente orgulloso de ser un trabajador que no descansa y que se enfoca en el progreso personal, aún en tiempos difíciles.

"Esta labor para mí es muy linda, no es pesada como un trabajo de la construcción, ni se está a la intemperie, se trabaja en un taller cerrado, lo único es que en invierno por el mismo trajín, las máquinas tiran mucho aire frío, nada más", expresó Llanos, sobre su fuente de abundancia en una ciudad histórica de Jujuy.

Lo que se ve al ser carpintero es el oficio como un paso a paso, como un proceso de un árbol a tener un mueble funcional para el hogar.

MANOS Y EXPERIENCIA | VEINTE AÑOS EN LA TAREA PARA REALIZAR PIEZAS ÚNICAS.

"Hacer este trabajo es tener la satisfacción de decir; 'sí, yo hice eso', porque la gente viene y me pregunta de qué manera llegué a ese modelo", destacó el carpintero, quien auguró que las nuevas generaciones se acerquen a este mundo donde la creatividad no descansa y las maderas se convierten día a día en piezas con aromas especiales.

"Hay distintas maderas, por ejemplo, existe un cedro australiano que parece un perfume y es muy particular para empezar a trabajarlo, por lo que es un cedro reforestado que tiene un lindo perfume", reveló el artesano que prestó su voz para compartir una experiencia de vida rica en enseñanzas y en tareas realizadas con cariño.