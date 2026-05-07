A 35 días del Mundial, Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, su nueva campaña junto a Lionel Scaloni

A 35 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, la nueva campaña protagonizada por Lionel Scaloni, que reafirma su alianza con el DT campeón del mundo en su cuarto año consecutivo de trabajo conjunto. La propuesta pone en el centro una idea poderosa: cuando los argentinos están unidos detrás de un mismo sueño, son capaces de lograrlo.

La campaña se centra en la unidad de los argentinos detrás de un objetivo común y toma como punto de partida una reflexión del propio Scaloni: “Los sueños están para cumplirse… que sueñen y lo intenten, que el camino que se trazan es el mejor de todos”.

Bajo esta premisa, el mensaje de la entidad busca resaltar que el acto de soñar en Argentina requiere valentía, pero que el éxito depende de trazar un camino y avanzar diariamente para concretarlo.

María José Daura, Gerenta de Marketing de la institución, señaló que la mirada de Scaloni fue clave para la construcción del concepto. Según la ejecutiva, la campaña busca posicionar al banco como un acompañante en el proceso de transformar esos deseos en realidades.

El concepto creativo aprovecha el contexto del Mundial como un escenario donde las diferencias se disipan frente a un deseo compartido. Desde la entidad destacaron que esta energía colectiva es capaz de movilizar al país entero. Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos, sostuvo que con esta iniciativa asumen el compromiso de impulsar la ambición de los argentinos en la antesala de la cita mundialista.

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, afirmó: “El Mundial activa algo muy especial: volvemos a creer y sentimos que todos tiramos para el mismo lado. Esa es la energía que buscamos acompañar con soluciones concretas para cada argentino, trabajando para transformar esos proyectos en realidades”.