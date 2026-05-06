Más de 300 pymes jujeñas proveen servicios a la minería

El ministro de Minería de la Provincia, José Gómez, sostuvo ayer que "es un mito" que la minería no deja nada en la provincia, al afirmar que hay 300 pymes proveedoras de servicios para la actividad, de las cuales 100 de ellas pertenecen a comunidades originarias. Además, ratificó que Jujuy seguirá trabajando con empresas chinas pese a las declaraciones del embajador de EEUU, Peter Lamelas, quien se había manifestado en sentido contrario.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el funcionario señaló esta mañana que Jujuy viene "repuntando tras dos años bastante difíciles por el precio del litio" y que "en este momento la provincia cuenta con dos empresas que se presentaron al Rigi". Goméz citó como ejemplos el caso de Exar para ampliar la capacidad de planta que hoy posee y la otra es una nueva planta de producción de carbonato de litio en el Salar de Jama. "A su vez también tenemos muchas empresas que se están arrimando y están empezando procesos de exploración en polimetálicos y en tierras raras. Para nosotros es muy importante ya que tenemos una viejísima tradición de minería metalífera en nuestra provincia con la presencia de Minera Aguilar, que es la mina más vieja del país", se explayó.

Un día antes del Día de la Minería, Gómez manifestó que la provincia de Jujuy fue la tercera en exportaciones de minerales y que "el año pasado se exportaron 950 millones de dólares". "Ese número obviamente es mayor al del año anterior, ya que todos los años se viene incrementando debido a que también aumentó la capacidad de producción. En 2024 se produjeron 41.000 toneladas de carbonato de litio y en 2025 se produjeron 67.000 toneladas de litio", agregó.

Consultado sobre la postura del embajador de Estados Unidos Peter Lamelas, quien había afirmado que había que tomar distancia de China en materia de inversiones, el ministro indicó que "es muy importante" haber recibido la visita del embajador y haberle mostrado cómo trabajamos y sobre todo mostrarle que nosotros ya venimos trabajando con China desde hace tiempo". "La provincia hoy tiene grandes inversiones de empresas chinas que han dejado y están dejando muchos beneficios para la provincia, entonces nosotros vamos a seguir en la misma postura", aseveró de forma tajante.

El funcionario aseguró que afirmar que la minería es una actividad extractiva que no deja nada en la provincia "es uno de los viejos mitos que existen" y expresó que Jujuy no solo que es la provincia número uno en producción de litio, sino que entre toda la minería en la provincia se generan más de 10.000 puestos de trabajo. "Tenemos más de 300 pymes de servicios de nuestra provincia, de las cuales más de 100 son de comunidades originarias, que son las empresas que se desarrollan brindando los servicios de este primer anillo que necesita la minería y son empresas y empresarios jujeños", explicó.

Interrogado sobre la relación con la Universidad Nacional de Jujuy, sostuvo que "hace varios años" que se viene trabajando en conjunto y que "ya hay más de 20 alumnos que hicieron las prácticas profesionalizantes trabajando con nosotros" a su vez que destacó que el convenio de Jemse con otras empresas para que los estudiantes "puedan trabajar en las compañías".

"Mañana tenemos el día de la minería y este año no vamos a poder hacer el evento el día propio de la minería ya que con el gobernador nos habíamos comprometido en participar del evento minero que se está desarrollando en San Juan, pero hemos venido desarrollando diferentes actividades en esta semana y concluimos la semana que viene conmemorando el mes de la minería", informó Gómez.

Para finalizar, el ministro destacó la presencia de los gobernadores de la mesa del litio que estuvieron en Jujuy y también la participación de la provincia en la feria minera de Canadá.