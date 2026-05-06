Trabajo conjunto por la seguridad

El jefe comunal de Huacalera, Enzo Paz, junto al secretario de Seguridad Pública de la Provincia, Carlos Gil Urquiola, habilitó el reacondicionamiento de la subcomisaría de la localidad. A la vez el funcionario provincial entregó a la institución un motovehículo.

Paz destacó el trabajo concretado de manera conjunta con Seguridad con el objetivo de mejorar las condiciones en que desarrolla su tarea el personal policial y lógicamente, mejorar el servicio que brinda a los vecinos.

"Reafirmamos el compromiso por más y mejor seguridad que brinden bienestar a los pobladores huacalereños", manifestó el jefe comunal, y valoró el acondicionamiento de la subcomisaría como la entrega de la motocicleta para los efectivos policiales.

La institución policial de la localidad no disponía de un móvil que le permitiera al personal desempeñar su servicio en mejores condiciones, por lo que el mismo "permitirá fortalecer el trabajo de la fuerza policial y brindar mayor tranquilidad a los vecinos", agregó Paz.