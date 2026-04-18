Apuap reclamó paritarias y advirtió por la crisis del ISJ

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) llevó a cabo una reunión de su cuerpo de delegados, seguida de una conferencia de prensa, en la que su comisión directiva informó sobre una serie de reclamos dirigidos al Gobierno provincial.

Durante el encuentro, la dirigencia confirmó que la semana pasada presentó formalmente ante el Ejecutivo jujeño un pedido de reapertura inmediata de paritarias, con el objetivo de discutir salarios y condiciones laborales. Según indicaron, dicha instancia había sido comprometida en marzo por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo.

En paralelo, Apuap comunicó que elevó una solicitud urgente al gobernador Carlos Sadir para que, en su carácter de máxima autoridad provincial, intervenga ante el presidente de la Nación, Javier Milei. El objetivo del planteo es revertir la disposición que elimina el Plan Remediar, una política pública orientada a garantizar el acceso a medicamentos esenciales dentro del sistema de salud pública.

Al cierre de la conferencia, la comisión directiva también reiteró el pedido de audiencia al mandatario provincial.

Fuerte preocupación

En otro tramo del pronunciamiento, Apuap expresó su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), señalando que el actual estado de la obra social evidencia precariedad en las prestaciones y falta de transparencia administrativa.

Desde el gremio denunciaron que esta situación vulnera el derecho a la salud de los trabajadores estatales, quienes son aportantes directos del sistema. En ese sentido, reclamaron una transformación estructural que priorice la atención oportuna y de calidad por sobre cualquier ajuste fiscal.

Asimismo, recordaron que históricamente el ISJ ha sido señalado como una "caja política" utilizada por distintos gobiernos, administrada sin participación efectiva de los afiliados.

Principales reclamos

Entre los puntos centrales planteados por la organización se destacan la normalización inmediata de prestaciones del ISJ, exigiendo el fin de los recortes en servicios esenciales y de las demoras en autorizaciones. Como ejemplo, mencionaron el encarecimiento de la chequera ginecológica, anteriormente gratuita, fundamental en la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino.

También mayor representación de los trabajadores en el Directorio, reclamando una participación mayoritaria, real y vinculante de los afiliados en la conducción del ISJ, como mecanismo para garantizar transparencia y evitar el uso político de los recursos.

Asimismo, apertura de una mesa de diálogo urgente, solicitando Apuap la participación activa de profesionales y trabajadores en la toma de decisiones, con el objetivo de asegurar que la obra social funcione en beneficio de sus verdaderos dueños, los afiliados. Finalmente, desde Apuap insistieron en la necesidad de poner fin a los recortes, normalizar los servicios de salud y avanzar en la democratización del Instituto de Seguros de Jujuy.