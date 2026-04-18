"Hay muchas compañías de minería interesadas en venir"

Distendido y cordial cerca de las 18 de ayer el embajador de los Estados Unidos en Argentina Peter Lamelas arribó caminando por calle Alvear al Cabildo de Jujuy donde participó del cierre del programa "Embajada en ruta", operativo itinerante que busca acercar los servicios de la sede diplomática a las provincias, enmarcado en la iniciativa Freedom 250 Roadshow que celebra los 250 años de la independencia estadounidense.

"Me reuní con un grupo de una Cámara de Comercio de los Servicios de la Minería porque la minería es muy importante", señaló el diplomático a El Tribuno de Jujuy y consultado respecto a la posibilidad de inversiones en ese rubro indicó que "estamos trabajando en eso ahora, hay muchas compañías de minería que están interesadas en venir aquí, hay otras que están trabajando aquí y queremos que aumenten la producción, los trabajos porque eso beneficia al pueblo argentino, al pueblo de Jujuy".

INTERÉS DE JUJEÑOS | EN PROGRAMAS Y BECAS EN UNIVERSIDADES DE EEUU.

Expresó que "escogí Salta y Jujuy, especialmente Jujuy para hacer mi primer viaje fuera de Buenos Aires (asumió el cargo el año pasado), porque es muy importante, hay una oportunidad grande para los negocios y las inversiones" y recordó a un empleado jujeño que trabaja en la Embajada en el Palacio Bosch que le comentó sobre los atractivos de la provincia.

CIERRE MUSICAL | EL DIPLOMÁTICO CON LA JUJEÑA JAZZ BAND, FRENTE AL COLECTIVO DEL PROGRAMA “FREEDOM 250 ROADSHOW”

En cuanto al interés de los jujeños para interiorizarse sobre el trámite de visado, Lamelas remarcó que "tienen que aplicar para la visa temprano y tienen que tener mucho cuidado para que lo hagan correcto y no los rechacen". Además anticipó sobre la exención de visa que "yo estoy trabajando lo más que puedo para un día antes de irme lograr lo que se llama visa free waver, que los argentinos puedan viajar como turista; estamos en eso no sé si va a pasar pero estamos haciendo el mayor esfuerzo".

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Y en cuanto a los estudiantes resaltó el trabajo de los Binational Centers -Centros Binacionales de Estudios en Inglés- porque "yo quiero que los argentinos viajen a los Estados Unidos y que muchos turistas vengan a Argentina, hay mucha oportunidad".

“EL NORTEÑO” | LOS DIRIGIDOS POR IVANA ANGOLA Y ATUEL CALDERÓN SE LUCIERON EN VARIOS CUADROS, INCLUIDO EL MALAMBO

En la veta futbolística indicó que "conozco a Messi, es un winner, un ganador, igual que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Yo espero ir a ver a Messi en el Mundial, espero que los argentinos ganen; si están contra los americanos voy a tener que ser hincha de los americanos pero sino estoy con los argentinos".

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Luego de saludar a los asistentes, organizadores, exbecarios y voluntarios destacó que "se ve que los jujeños son muy cálidos, cariñosos, humildes, trabajadores e inteligentes" y aumentó la cercanía al sugerir "yo puedo vivir aquí".

Tras aconsejar "que aprendan Inglés" para aprovechar las oportunidades, Lamelas recibió un comic de la gesta de Belgrano y un libro de Jujuy escrito en Inglés y Quechua.

El embajador estadounidense y su esposa anoche iban a participar de la "Serenata a la Ciudad" y hoy visitarán Purmamarca.

DESDE HUMAHUACA | LA CUADRILLA DE ANATEROS “FLOR DE RICA RICA” DE DOCENTES JUBILADOS.

En los stands del Cabildo estuvieron Alumni Jujuy, Fulbright, Education USA, Furp e instituciones educativas invitadas. Acompañó una rica agenda cultural.