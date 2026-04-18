El embajador de Estados Unidos visitó Jujuy

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó Jujuy en el marco de su primera gira oficial por el interior del país, con el objetivo de acercar información sobre viajes, visas y oportunidades educativas para los argentinos.

Tras su paso por Salta, el diplomático llegó a la provincia donde destacó el creciente interés de los jujeños por viajar a Estados Unidos, ya sea por turismo, estudios o intercambio cultural.

En ese sentido, recomendó iniciar los trámites con anticipación y prestar especial atención al proceso de solicitud de visas “Si quieren viajar a los Estados Unidos, tienen que aplicar temprano y hacerlo correctamente para evitar rechazos”, señaló.

Además, Lamelas aseguró que trabaja para que Argentina pueda incorporarse al programa de exención de visado, lo que permitiría a los ciudadanos viajar como turistas sin necesidad de gestionar una visa “Estamos haciendo el mayor esfuerzo para lograr el Visa Waiver Program, aunque no sabemos si se concretará”, explicó.

Durante la jornada, también se promovieron distintas alternativas educativas, como becas y programas de intercambio, así como el rol de los centros binacionales para el aprendizaje del idioma inglés, herramientas clave para quienes buscan estudiar en el exterior.

El encuentro contó además con la participación de elencos artísticos locales como el Ballet El Norteño de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y Ballet Mujeres del Sol. El cierre estuvo a cargo de Jujeña Jazz Band, que aportó un marco cultural a la actividad con música en vivo, generando un espacio dinámico y abierto a la comunidad.

El embajador remarcó la importancia de fortalecer el intercambio entre ambos países, no solo fomentando que más argentinos viajen a Estados Unidos, sino también incentivando la llegada de turistas estadounidenses a la Argentina.

Si bien la agenda incluyó reuniones institucionales y con sectores productivos, el eje principal de la visita estuvo puesto en generar un vínculo más cercano con la comunidad y facilitar el acceso a oportunidades de viaje y formación internacional.

Finalmente, Lamelas expresó su intención de regresar a Jujuy en el futuro con más tiempo para conocer la provincia y disfrutar de sus paisajes.