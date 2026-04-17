“Poder crear ciudadanos digitales con sentido crítico”

El nodo Jujuy de "Internet Sana", un grupo de investigación y extensión que trabaja desde hace casi 15 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Fasta de Mar del Plata, empezó su actividad en días donde el tema de las amenazas de tiroteos en escuelas está en la discusión pública.

"Lo que tenemos que trabajar justamente es en la educación en los espacios digitales, tenemos que poder crear conciencia de que lo que pasa en redes sociales es real e impacta en el mundo físico", destacó Paula Vega, encargada de la dirección de "Internet Sana" en Mar del Plata. Fue una de la disertantes en la jornada abierta de ayer en el salón del Colegio de Abogados.

La especialista señaló que "hoy por hoy socializamos a través de la tecnología y esto hace que constituyamos nuestra identidad a través de esos vínculos que se van dando en estos escenarios digitales, por lo tanto la prevención como la concientización y el trabajo de acompañamiento de la familia, la escuela y la Justicia tienen que acompañar estos procesos para poder concientizar sobre estos hechos; en este momento el tema de tiroteos; en otros momentos han sido otros, la cuestión es poder crear ciudadanos digitales que tengan sentido crítico para poder actuar frente a estas situaciones".

"Nosotros trabajamos desde Internet Sana frente a este mito donde a veces los adultos creemos que porque los chicos manejan la tecnología van a saber protegerse y cuidarse frente a los riesgos que pueden darse como las ciberviolencias. Pero el uso de la tecnología no garantiza que ellos tengan los recursos para poder detectar estas situaciones que se dan en la tecnología. Somos los adultos responsables los que tenemos que seguir cumpliendo esa función y educar en valores, concientizar y poder alertar", advirtió.

Y aclaró que "cuando hablamos de bienestar digital no hablamos solamente de un concepto unilateral sino de que todos como sociedad tenemos que involucrarnos: educadores, el Poder Judicial, las familias y la institución de la salud también".

El decano de Ingeniería de la Universidad Fasta de Mar del Plata, Roberto Giordano Lerena, explicó que la red de nodos de "Internet Sana" se formó porque fue creciendo la demanda y la necesidad social en el país.

En Jujuy la coordinadora es la licenciada Andrea Alejandra Gil junto al contador Julio Parravicini, funciona en el Centro Educativo Fasta en Río Blanco -junto al Santuario- de 8 a 13 y de 18 a 20 o al email: internet sana@fasta.edu.ar. (Eugenia Sueldo)

Uso de la Informática Forense

PRESENTACIÓN | GIL URQUIOLA, BURGOS, GIORDANO LERENA Y BOSSATTI.

Luego de la firma del convenio de cooperación institucional, por la mañana se realizó la presentación del proyecto del “Protocolo de actuación para el uso de la Informática Forense en la Justicia de Jujuy”, iniciativa desarrollada entre el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y la Universidad Fasta.

El acto de apertura fue presidido por el procurador general de la Acusación, Alejandro Bossatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Fasta Mar del Plata, Roberto Giordano Lerena; y el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola.

Acompañaron el procurador general adjunto, Diego Chacón; el defensor general adjunto, Matías Luna; agentes fiscales, ayudantes fiscales, defensores y secretarios. Y representantes de la Ucasal, Ministerios de Desarrollo Humano, Educación, Seguridad y Salud. Busca establecer lineamientos técnicos y jurídicos para el tratamiento de la evidencia digital en los procesos judiciales, unificando criterios para su identificación, preservación, análisis y presentación, garantizando su trazabilidad y valoración probatoria.

Hay operativos y sanciones

Ante la circulación de amenazas vinculadas a presuntos tiroteos y advertencias de bomba en instituciones educativas de la provincia, el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Jujuy, y el Ministerio de Educación informan que se activaron de manera inmediata los protocolos vigentes, priorizando la prevención y el resguardo de la comunidad educativa. El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, indicó que se actúa de forma preventiva y en colaboración con el Ministerio Público de la Acusación, que ya dispuso medidas investigativas y preventivas.

Se llevan adelante operativos en distintos establecimientos, incluyendo evacuaciones cuando corresponde, sin que se hayan encontrado elementos vinculados a situaciones de riesgo. Asimismo, remarcó que toda amenaza, intimidación o incitación al desorden público constituye un delito y será sancionada conforme a la normativa vigente. Esas situaciones implican un importante despliegue de recursos humanos y materiales del Estado, por lo que se advierte que las falsas amenazas -incluidas aquellas difundidas como bromas en redes sociales- también son penalmente sancionables.

Por su parte, la ministra de Educación, Daniela Teseira, señaló que desde el primer momento se actuó de manera inmediata y avanzando con un abordaje articulado junto a los Ministerios de Seguridad y Salud. Explicó que se trabaja de manera sostenida en la incorporación de nuevas acciones que serán anexadas al protocolo vigente (Resolución N° 7.621), el cual regula las intervenciones ante situaciones que requieren resguardo y prevención. Indicó que se dispuso reforzar las medidas de cuidado dentro de las instituciones educativas, fortaleciendo la presencia de equipos docentes, el rol de preceptores y el acompañamiento de los equipos directivos.

También convocó a las familias a asumir un rol activo, reforzando el diálogo, la cercanía y el seguimiento cotidiano de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el control sobre el uso de redes sociales y los elementos que trasladan a las instituciones. “El cuidado debe ser una construcción conjunta entre escuela y familia”, remarcó. Subrayó que se trata de una problemática que no es exclusiva de la provincia, lo que exige extremar los cuidados sin restar seriedad a cada situación. Llevó tranquilidad a la comunidad, asegurando que el Ministerio de Educación trabaja de manera activa y sostenida.