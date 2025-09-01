En la presentación de los candidatos a diputados nacionales del Frente Primero Jujuy Avanza el pasado viernes, sus referentes coincidieron en que no es necesario tener el sello o usar el escudo del Partido Justicialista para hacer peronismo y mucho menos para presentarse en elecciones legislativas.

Los sectores que iniciaron el camino de la unión del PJ Jujuy movilizaron a su militancia demostrando la fuerza política con la cual en octubre quieren ganar una banca en la Cámara baja desde donde pelear por los derechos y los intereses de los jujeños, a diferencia de quienes hoy representan a la provincia.

La conformación de la alianza con un proyecto sólido en el futuro, tuvo como origen dos objetivos bien definidos: el primero dejar de lado las diferencias sectoriales que únicamente truncaban las aspiraciones de cada uno, y segundo confrontar las políticas de ajuste y de destrucción del Gobierno nacional.

Rubén Rivarola (Jujuy Avanza), Carlos Haquim (Primero Jujuy), Agustín Perassi (Gana Jujuy) y Martín Palmieri (Hacemos) hablaron con ímpetu y convicción a las bases de cara a las elecciones de medio término donde los jujeños elegirán tres diputados nacionales, y uno de ellos quieren que sea del peronismo.

Observar a todos los espacios del peronismo reunido "genera una emoción muy grande", afirmó Haquim y aclaró con mayor fuerza que "no hace falta el sello partidario para ser peronista", reafirmando una vez más su alejamiento definitivo del PJ Jujuy y su convencimiento de integrar el frente.

Los jujeños entendieron que deben moverse dentro de Jujuy defendiendo sus derechos, "y no tienen que permitir que nunca más vengan de Buenos Aires a indicar con el dedo qué es lo que debemos hacer y hacia dónde ir. íEso se acabó!".

Advirtió que la conformación del Fpja "no es una alianza electoral para octubre, tampoco un arreglo de dirigentes, y sí es la decisión del peronismo de Jujuy de ponerse de pie para recuperar la provincia porque debe ser nuevamente peronista".

Sus referentes diseñaron un proyecto de provincia que mira a los más humildes, el desarrollo y la productividad, también para recuperar la Puna y los pueblos del interior del abandono en el cual están, enarbolando las banderas de Perón y Evita.

Para Haquim no hay otro camino, y precisamente es el que comenzó a transitar el frente en la jornada de presentación de candidatos, donde se conoció la voz que conducirá el proyecto y a la cual la consideran consecuente con el pensamiento: Pedro Pascuttini.

Más adelante el conductor de Primero Jujuy se sinceró al decir que "dejamos de lado estas cosas de la política", porque "cuando hay algo para repartir todos queremos estar ahí, pero entendimos que a ninguno les correspondía y debían ser los referentes de los sectores independientes, que trabajan y representan a la producción para llevar la voz al Congreso de la Nación".

Quienes quieren trabajar y vivir en paz, tener un futuro, producir, estudiar, recibir asistencia sanitaria, en otras palabras vivir bien, podrán depositar su confianza en Pascuttini, porque "él hará respetar los derechos y los intereses de los jujeños".

Criticó a otros espacios partidarios que poseen legisladores nacionales quienes llegaron a la Cámara baja "a levantar la mano cuando el Gobierno nacional da la orden. Ni siquiera poseen la posibilidad de presentar un proyecto por la provincia, no tienen siquiera el convencimiento que deben hacer respetar a nuestro pueblo", sostuvo.

"Los que son de La Cámpora, hacen lo que les dice La Cámpora; como si fuera poco muchos de estos libertarios nuevos levantaron la mano votando en contra de los intereses de Jujuy. Nos hicieron perder los subsidios en salud y educación, aumentaron las tarifas y paralizaron la obra pública. Están destruyendo el país", advirtió.

A la Izquierda "ya la conocemos, irán otros (diputados) más y también los que tienen compromiso con el Gobierno nacional cuando les conviene y sacarán la mano cuando no les convenga. Pero el único candidato a diputados nacional de todos las listas que realmente representará a Jujuy, velando por sus intereses y el futuro de la gente es Pedro Pascuttini", reiteró.

Por último en su mensaje a la dirigencia y militantes de todos los sectores que integran el Fpja les manifestó que en la Lista 501 está el trabajo, la juventud y la militancia "que acompañará a los candidatos (Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta) a recorrer la provincia y visitar cada pueblo diciendo a los jujeños que hay una esperanza".

Y que detrás del peronismo unido en el frente "vamos a recuperar la provincia".

“Tenemos que reconstruir el peronismo de Jujuy con o sin PJ”

POLÍTICO | AGUSTÍN PERASSI CONDUCTOR DE GANA JUJUY.

Agustín Perassi en sintonía con Martín Palmieri, Carlos Haquim y Rubén Rivarola calificó al acto de presentación de candidatos a diputados nacionales, también como un “acto de unidad. Quienes nos alejamos en algún momento por diferencias y rencores haciendo política, hoy estamos juntos”. Al mal mayor “la única forma de contrarrestarlo es la unidad, y esta unidad de los peronistas que comienza en Jujuy, debe extender por todo el país”, se esperanzó.

El Frente Primero Jujuy Avanza “está ante un Gobierno nacional que trabaja en un proyecto de empobrecimiento del país y de la gente, quiere que haya dos clases sociales: la que tiene mucho y la que no tiene nada, y además pretende destruir el Estado. Entonces a todas esas barbaridades que está haciendo hay que ponerle un límite, y mientras antes, mejor”. Más adelante apuntó que los legisladores nacionales por Jujuy “y en particular aquella que habla de la causa popular”, los acusó de avalar “la destrucción del país.

Por eso estamos acá y debemos dar la pelea, tenemos que reconstruir el peronismo de Jujuy para hacerlo grande con o sin PJ”, aclaró. Solicitó a los presentes en la Asociación Gaucha que es “el momento para hacer lo que tenemos que hacer, no podemos dejar pasar el momento histórico por el cual atraviesa el país. Cada uno de ustedes tendrá su lugar de lucha para una Argentina mejor”.

El enemigo está afuera

“El peronismo nos está convocando a una gesta que debe ser histórica en Jujuy, porque es tiempo de dejar atrás viejas rencillas y divisiones. Quienes integramos el Frente Primero Jujuy Avanza en algún momento estuvimos enfrentados, pero el enemigo no está aquí, está afuera y es al que debemos enfrentar”, apuntó Palmieri.

Octubre “está a la vuelta de laesquina, es hora que el peronismo de Jujuy mande un diputado nacional, que realmente haya representación jujeña, y no diputados improvisados que hablan de cuestiones que nada tienen que ver con Jujuy y nuestra gente”. Y afirmó que los peronistas “queremos un Jujuy justo, libre y soberano; también buscamos la felicidad del pueblo jujeño y la grandeza de nuestra provincia, y todo eso se podrá lograr con la unidad del peronismo”.