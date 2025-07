Turismo y cultura, dos motores clave para la provincia

El Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas,presentó la 21ª edición de la Feria del Libro, que se realizará durante once días en el Cabildo, mientras avanza una exitosa temporada turística invernal con altos índices de ocupación y el fortalecimiento del Tren Solar de la Quebrada. Así lo expresó el funcionario durante una entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy. La Feria del Libro en Jujuy se consolida como una de las propuestas culturales más significativas del calendario provincial. Este año, por primera vez, tendrá como escenario central el histórico Cabildo, lo que representa no solo un cambio de locación, sino una apuesta por jerarquizar y enriquecer la experiencia de los visitantes. “Es una feria que viene creciendo año tras año y que logró sostenerse durante más de dos décadas, más allá de los gobiernos y los partidos políticos”, destacó Posadas. “Ponerle toda la fuerza a este espacio, ahora en el Cabildo, le dará un marco totalmente distinto, más fuerte y simbólicamente potente”.

Además, este año la feria incorporará un circuito cultural con la participación de instituciones como la ENERC y CAJA, y la inclusión de emprendimientos del sector privado. “Será un verdadero corredor donde el público podrá encontrarse con editoriales, escritores, actividades gastronómicas, diseño y muchas propuestas sensoriales que apuntan a revalorizar el contacto con lo tangible, en un mundo cada vez más digitalizado”, agregó Posadas.

La programación incluirá presentaciones de libros, charlas con autores, curadurías especiales, propuestas artísticas y una destacada charla sobre vida extraterrestre con especialistas de renombre internacional. “Queremos influenciar nuevamente los sentidos, reconectarnos con lo físico, con lo real. El libro no solo no desaparece, sino que se fortalece en un contexto donde la gente necesita escapar un poco de lo virtual”, reflexionó el ministro.

Por otro lado, Jujuy vive una temporada turística invernal que, a pesar de las dificultades económicas del país, viene registrando números muy alentadores. Según datos oficiales, la provincia alcanzó un promedio general del 70% de ocupación, con picos del 80% en zonas como la Quebrada.

“La verdad que esta está siendo la semana más fuerte de la temporada. Estamos finalizando con una media superior al 70% y con una notable diferencia respecto a otras provincias. En algunos casos, estamos entre un 15 y un 20% por encima en niveles de ocupación”, indicó Posadas.

El ministro reconoció que el contexto nacional es complejo y que la competitividad en precios fue un factor clave para sostener la demanda. “Hubo un esfuerzo del sector privado para ajustar costos, sobre todo hoteleros y gastronómicos, porque el país estaba caro para el turismo. Logramos equilibrar los precios para que Jujuy no quedara fuera del mercado”.

Destacó también la importancia de los fines de semana largos y el comportamiento del turista nacional, que compara precios entre provincias antes de definir su destino. “Empezamos junio con un 60% de reservas y llegamos al 70% de ocupación efectiva. Eso habla de una reactivación paulatina y sólida”.

En este escenario, uno de los productos más valorados por turistas y residentes es el Tren Solar de la Quebrada, que acaba de cumplir su primer año de funcionamiento. Con una ocupación promedio que supera el 80%, el tren se posiciona como un atractivo turístico que va más allá del traslado, generando valor en cada comunidad donde se detiene.

“El tren está funcionando muy bien, incluso por encima del promedio provincial. La experiencia nocturna que lanzamos recientemente generó mucha expectativa y consultas. Pero lo más interesante es lo que se viene: desde agosto, el tren cambia su modalidad y pasará a detenerse en cada estación durante un tiempo determinado”, explicó Posadas.

La nueva dinámica prevé paradas de 45 minutos en Tumbaya y en la Posta de Hornillos, una hora en Purmamarca, Maimará y Tilcara. Esto permitirá que los visitantes no solo conozcan los paisajes, sino que también interactúen con la comunidad, disfruten de su gastronomía, adquieran artesanías y accedan a visitas guiadas.

“El modelo se parecerá al del Tren a las Nubes, con un foco fuerte en el desarrollo local. Queremos que cada parada tenga contenido cultural y propuestas para que el turista se quede más tiempo y dinamice la economía local. Cuantos más artesanos, más gastronomía y mejor oferta turística haya, más se potencia el tren como motor de desarrollo”, afirmó.

Posadas subrayó que el desafío actual es acompañar el crecimiento del tren con infraestructura, servicios y coordinación territorial. “Es fundamental que cada comunidad se sienta parte de este proyecto. El tren no solo conecta pueblos, conecta historias, tradiciones, sabores. Y eso tiene un valor enorme en términos de identidad y pertenencia”.

En resumen, Jujuy avanza con una agenda potente que combina cultura, turismo y desarrollo regional. La Feria del Libro como plataforma de pensamiento y encuentro, la temporada invernal como motor de recuperación económica, y el Tren Solar como símbolo de innovación y sustentabilidad. “Hoy más que nunca, necesitamos cuidar estos espacios y potenciar lo que nos identifica como jujeños”, concluyó el ministro.