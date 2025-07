Un jujeño fue destinado a una Misión de Paz en Chipre

Eduardo Raúl Maizares es cabo principal infante de Marina, tiene 37 años y hace 15 que integra la Armada. Nació en El Aguilar y hoy es parte del contingente argentino que cumplirá una Misión de Paz en Chipre.

Recientemente en la Base de Infantería de Marina Baterías (Bnim) tuvo lugar la ceremonia de despedida del contingente que formará parte de la Fuerza de Tareas Argentina LXVI que se desplegará en Misión de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en la República de Chipre (Unficyp) los próximos seis meses. Entre ellos estaba el jujeño.

El contingente realizó actividades y capacitaciones en el Departamento de Instrucción y Evaluación de la IM en Baterías. Tras su paso por el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (Caecopaz) en Buenos Aires, el mes que viene viajará a Chipre.

La ceremonia de despedida fue presidida por el comandante de la IM, contraalmirante Javier Pedro López, quien expresó al personal en formación que heredaban "una tradición de eficiencia representada por el prestigio de quienes los precedieron, lo cual permitió alcanzar el reconocimiento de las Naciones Unidas y de la comunidad chipriota hacia nuestra fuerza".

Argentina aporta Cascos Azules a la Unficyp desde 1993, misión que fue establecida por la ONU el 27 de marzo de 1964, para evitar que se reanude la lucha entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota que se enfrentaron por una disputa territorial. El mandato de Naciones Unidas es el de prevenir la reanudación de las hostilidades, contribuir a mantener y restaurar la ley y el orden, supervisar el cese del fuego y sostener una Zona de Amortiguación entre las partes en conflicto; también llevar a cabo actividades humanitarias.

PRESENCIA ARGENTINA EN CHIPRE | GARANTIZAR LA PAZ Y DESARROLLAR ACTIVIDADES HUMANITARIAS.

"Me siento ansioso, me gusta la experiencia y espero lo mejor", dijo Maizares. "El entendimiento de la misión es mantener la paz y custodiar la Zona de Amortiguación; vamos a compartir esta misión con otras Fuerzas Argentinas y Fuerzas Armadas del mundo", dijo. "Participé de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití en el 2013, y a Chipre voy por primera vez; integraré una patrulla donde haremos observación y vigilancia", completó con entusiasmo.

Eduardo Raúl Maizares ingresó a la Armada Argentina en el 2010 con 22 años, y allí conoció la Infantería de Marina. Se incorporó siguiendo el consejo de su papá Raúl Maizares, a quien le gusta todo lo referido a las fuerzas e hizo el Servicio Militar Obligatorio en el Ejército Argentino (EA). "Mi padre me contó muchas anécdotas que hicieron que ingresara con ganas en la fuerza y sienta orgullo de pertenencia", destacó.

"Me gusta la operatividad, el combate, el adiestramiento y la exigencia física, también la importancia de defender a la Nación me atrajo y llamó mi atención. Me gusta pertenecer a la IM, es orgullo, vocación y dedicación. Hay valores que uno trae de casa y muchos que los incorpora acá como el espíritu de cuerpo, la integridad, lealtad, eficiencia, ejemplo y sacrificio; grandes valores se adquieren en la Armada y más aún en la IM, que es el puño armado de la Fuerza", aseguró.

Sus compañeros infantes lo llaman "el Maiza" y él sonríe mientras dice que tiene amigos en todos lados y están orgullosos de su labor en la Armada, así como su familia que sigue viviendo en Jujuy.

"Soy oriundo de un pueblito en Humahuaca, se llama El Aguilar, se encuentra a unos 350 kilómetros de la capital jujeña. El pueblo se fundó junto a una empresa minera justamente llamada El Aguilar y las primeras casas fueron las de los mineros y empleados de la empresa y papá trabaja como administrativo", comentó. "Recuerdo con mucho cariño mi pueblito natal, es chiquito y se extraña la tranquilidad, estar en familia y su gente, siempre atenta y amable. Viajo cada vez que puedo", contó.

Maizares hizo la primaria en la escuela Nº 339 "Juan Ignacio Gorriti", de El Aguilar, donde practicaba fútbol, básquet y vóley. "Recuerdo a un profesor de Educación Física que era de Gendarmería Nacional y nos entrenaba muy bien", recordó. A los estudios secundarios los concluyó en el Bachillerato Provincial Nº 12, de Humahuaca.

Comentó que siempre fue muy inquieto, por eso estudiaba y trabajaba desde los 15 años. Luego del secundario comenzó a estudiar Administración de Empresas e Informática hasta que ingresó a la Armada.

Los destinos

OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA | PUESTO A CARGO DE LAS TROPAS ARGENTINAS.

Los destinos de Eduardo Raúl Maizares fueron la Escuela de Suboficiales de la Armada, el Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM3) en la ciudad de Zárate, y el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 (BIM5) en Tierra del Fuego.

"Hoy me encuentro destinado en la Dirección de Personal de la Armada en la ciudad de Buenos Aires, y ahora en comisión para cumplir esta misión. Durante mis años en el BIM3 navegué en el multipropósito ARA Ciudad de Rosario realizando ejercicios anfibios en el río Paraná, y destinado en el sur embarqué en varias oportunidades en el aviso ARA 'Islas Malvinas' donde tuve la oportunidad de conocer la Isla de los Estados en el 2018", precisó el jujeño.

Más de mil efectivos

Cerca de 250 argentinos, de un total de más de mil efectivos, son parte de Unficyp, que constituye la principal Misión de Paz de nuestro país en términos de cantidad de efectivos desplegados, y en la que se destaca, año tras año, una mayor presencia del personal de la Armada Argentina. Allí desempeñan funciones en las áreas de operaciones logísticas y humanitarias.

Los infantes de Marina se despliegan en el sector argentino de la Zona de Amortiguación, al oeste de la ciudad chipriota de Nicosia, ocupando puestos de observación y bases de patrulla. La Armada Argentina puso de relieve que mantener “un clima pacífico” dentro del cual se pueda arribar a una solución justa y duradera a los problemas de Chipre, “requiere operar con fuerzas de otras nacionalidades y efectuar patrullas terrestres y aéreas, tanto en períodos de normalidad como en períodos de crisis, para verificar posibles violaciones a los acuerdos, cambios en el orden de batalla e incidentes que puedan quebrantar la situación de cese de fuego (movimientos de tropas, vuelos de aeronaves, aperturas de fuego, incendios de campos, etc)”.