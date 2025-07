Luz Tito emocionada por la sorpresa de sus fans

Tras su salida de la casa más famosa del país, Luz Tito, la jujeña finalista de Gran Hermano 2025, donde quedó en tercer lugar, sigue viviendo una experiencia inolvidable fuera del reality. Convertida en una de las favoritas del público, los fanáticos no dejan de demostrarle su afecto con detalles especiales.

Entre una agenda repleta de compromisos, Luz no puede evitar emocionarse ante las muestras de cariño. Recientemente, compartió en sus historias de Instagram un video donde, entre lágrimas de felicidad, agradece un sorpresivo regalo, una guitarra. "No hacía falta que gasten, mi vida", " Me encanta, los amo" dice la joven mientras descubre el instrumento.

El gesto adquiere un significado especial, ya que quienes la conocieron en el programa saben de su talento musical. Durante su estadía en la casa, Luz solía cautivar a todos con su voz, ya fuera en momentos de karaoke o simplemente cantando para sí misma.

El video refleja su genuina emoción y la incredulidad ante todo lo que está viviendo. Más allá del valor material, el regalo simboliza el impacto que tuvo durante los siete meses que duró en el reality, una conexión que perdura incluso fuera del juego.

Hace poco, en una entrevista con un medio de Jujuy, Luz expresó: "Me muero de ganas de ir a Jujuy y sentir cerca a la gente, porque estoy realmente agradecida". Aunque sueña con volver pronto a su tierra, primero debe cumplir con sus compromisos laborales. Mientras tanto, los fanáticos siguen acompañándola en cada paso.