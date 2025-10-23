El 19/11, GEW Jujuy Emprende

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la Mesa del Ecosistema Emprendedor anunciaron el lanzamiento de la GEW 2025 Jujuy Emprende, que tendrá lugar el 19 de noviembre próximo en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño" de esta capital.

La Semana Global del Emprendimiento (GEW), que se celebrará del 17 al 23 de noviembre en más de 200 países, es un movimiento mundial que promueve el espíritu emprendedor, la innovación y la resiliencia.

El evento en Jujuy tiene como propósito principal dar visibilidad al ecosistema emprendedor de la provincia, reuniendo en un mismo espacio a emprendedores, empresas, instituciones educativas y organismos públicos.

Durante una intensa jornada de actividades, se promoverá el intercambio de experiencias, la creación de redes y la presentación de proyectos que reflejan el talento y la creatividad jujeña.

La jornada contará con la presencia de Augusto Mustafa, fundador de la marca de ropa Elepants. También habrá charlas motivacionales, paneles de emprendedores, y rondas de networking con empresas e instituciones aliadas. Los interesados deben inscribirse en https://forms.gle/owRSujRWuPR3N5gg8, y mayor información en @ecosistemaemprendedor_jujuy (IG).