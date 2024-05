Jujuy integró la Mesa del Cobre en la X Expo San Juan Minera

El gobernador Sadir firmó el acuerdo de conformación con Jalil, Sanez, Cornejo y Orrego. Estuvo el secretario de Minería de Nación Luis Lucero que consideró el acuerdo como "Hecho histórico".

El encuentro se inició el martes en cuya apertura los discursos consensuaron en el apoyo al Régimen de Inversiones Minera RIGI, con el único rechazo del gremio Aoma

Seis gobernadores de provincias mineras encabezaron ayer un acto de compromiso histórico donde se conformó la Mesa del Cobre, durante la segunda jornada de la X Expo Internacional San Juan Minera. Los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, de Salta Gustavo Saenz, de Catamarca Raúl Jalil, Alfredo Cornejo y el anfitrión de San Juan, Marcelo Orrego quienes rubricaron la firma junto al Secretario de Minería de la Nación Luis Lucero, y con el acompañamiento del gobernador de Córdoba, Martin Llaryora. Se busca con ello impulsar el desarrollo del cobre por considerarse una oportunidad ante la transición energética donde son clave el cobre tanto como el litio.



El histórico acuerdo se firmó en la X Edición de la Expo Internacional San Juan Minera, desarrollada en la capital sanjuanina organizada por Panorama Minero que reunió a todos los actores del sector.



"Nuestras provincias han constituido la Mesa del litio y ha sido una experiencia muy buena, y replicarla en la Mesa del cobre seguramente va a ser muy exitosa y muy importante sobre todo pensando en que Argentina tiene que ocupar un lugar de privilegio en el mercado mundial de minerales. Eso seguramente se va a dar en función de lo que podamos trabajar conjuntamente y particularmente en cobre, siendo que tengo como el litio son minerales importantes que tienen que ver con la transición energética y con el desarrollo de la minería y lo que significa par cada una de las provincias y de la Argentina toda", afirmó luego de firmar el gobernador jujeño Carlos Sadir.



Hizo hincapié en la cantidad de puestos de trabajo que significará en la generación de nuevas empresas, por lo que expresó satisfacción por la constitución de la mesa.



Por su parte el secretario de Minería de Nación, Luis Lucero, resaltó que la constitución de de la mesa del Cobre "es un acontecimiento histórico, y creo que es una muestra de una visión estratégica" dijo destacando la iniciativa de los gobernadores, asumiendo que va en linea con el paradigma de cooperación que está vigente en el mundo. Destacó también que el mundo se está acercando a Argentina para ver qué oportunidades de adquirir los productos con que cuenta en materia de materiales críticos.



Sostuvo que la conformación de la Unión Europea es prueba de ese paradigma de la cooperación, de saber dejar de lado intereses particulares por uno general.



En tanto el gobernador de San Juan expresó con entusiasmo el hecho histórico agradeciendo a los intendentes, proveedores, a las más de 300 empresas, y las delegaciones internacionales de más de 20 paises, y al público que sumó en este conclave miles de visitantes.



Apoyó las expresiones de las provincias, y destacó que San Juan conoce de su matriz productiva que es la minería al igual qeu turismo y energías renovables, y planteó que la firma concretó el sueño de un grupo de provincias. Sostuvo que si bien existe la Ley de inversiones mineras la del RIGI, Régimen de Inversiones ... asumiendo que permitirá mejorar sobre todo para empresas que vengan a invertir.

Primera jornada

La Expo se inició el pasado martes con un acto inaugural nutrido por todos los actores del sector. Durante |a apertura del 10' Expo San Juan Minera en la capital san juanina se reunieron los principales actores de la activa minera del país, encabezado por el sectario de minería de la nación Luis lucero. El régimen inversiones mineras (RiGi) fue eje del inesperado debate. Héctor Laplace se se expresó en contra argumentando que el referente del gremio minero AOMA Héctor Laplace fue uno de los actos actores que fue en contra del consenso general respecto de los beneficios del régimen de inversiones mineras RIGI.



planteó que no no solo traerá inversiones sino que eso sumado al a la flexibilización de las importaciones dejaría en jaque a las PYMES proveedoras sumado al pacto que ya tuvo el cese de obra pública, que dejó xxxx desempleados. Sostuvo que la ley de inversiones mineras ya vigente alcanza y el RIGI no asegurará una seguridad jurídica, sino terminará dando seguridad económica a los grandes inversores. "Cuando vamos a pagar cero pesos de ingresos brutos, iva, seguir cero pesos de exportaciones, cuando se nos va a permitir importar, productos hasta usados a partir de la nueva norma que se discute en el senado de la nación, tenemos que manifestarnos en contra". también abogó por el decaimiento de las obras públicas que dejó desocupados y consideró que la nueva norma tampoco contribuirá por qué el ingreso de las importaciones impactará en las pymes a quienes nadie defiende, sumado a que hay poca inversión en minería metalífera y los proyectos de cobre llevarán varios años en hacerse realidad.



Por otra parte el secretario de minería de la nación Luis lucero, se refirió a la ley de versiones mineras sancionadas en mil novecientos noventa y tres la 24996, qué creo un régimen de inversiones mineras que fue un éxito absoluto, destacando que entre los años mil novecientos noventa y cuatro y dos mil doce la Argentina pasó en exportar setenta millones de dólares a exportar cinco mil millones en solo catorce años, y que desde el 1998 a 2010 pasamos a producir 1100 toneladas de plata. destacó así que esa norma generó una explosión de inversiones, explotaciones y riquezas. " De que podamos reproducir este fenómeno pero potenciado y mejorado es de lo que verdaderamente trata la discusión de este RIGI. El RIGI es una potenciación de la ley de inversiones mineras, mejorada, ampliada e incluso protegida de erróneas interpretaciones, como las que sufrió nuestro sistema judicial, del verdadero sentido de la estabilidad fiscal". Se refirió así a la demora del estado en dictar un reglamento para reclamar la devolución de las sumas pagadas en exceso de la carga fiscal. Planteo por ello que el RIGi mejora la reglamentación de derechos pero también las obligaciones del inversor si se lo comparta con el régimen de inversiones mineras.

Consideró que el RIGI y que tal como lo cree el Ejecutivo nacional, que es una "es una expresión de los que el mundo inversor está acostumbrado a experimentar en paises en que se logro acumular el capital que nos falta", afirmó y estimó que hay una relación directamente proporcional entre lo que se espera del país del inversor y lo que el pais ofrece. Sostuvo las sumas para acceder a las medidas de incentivos de naturaleza fiscal, aduanera y cambiaria son de una magnitud que excede los valores usuales de nuestra economía, de 200 a 900 millones de dólares para acceder al RIGI y para las exportaciones estratégicas de largo plazo de 1000 millones en adelante. "El verdadero tema en discusión es si los argentinos vamos a volver a darle la espalda a una oportunidad que nuestra bendita geografía nos está ofreciendo o si por el contrario vamos a remover el contrario vamos a remover lo estéril que cubren nuestros enormes yacimientos para generar trabajo, sueldos, valor, incluyendo el mercado de capitales que permita a los argentinos invertir en nosotros mismos, nuestro talento y nuestra capacidad.



n la misma línea el vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras CAEM , el empresario jujeño Franco MIgnacco, planteó en ese sentido datos clave sobre el impacto positivo de la actividad minera en el país que fundamentan entre otros factores la importancia del RIGI, Sostuvo que un proyecto en etapa de construcción genera más de 700 empresas proveedoras de las cuáles solamente el 10 por ciento son empresas extranjeras, el resto son todas nacionales que trabajan en forma mancomunada en el proyecto y de igual manera cuando un proyecto está en etapa de producción más de 560 empresas trabajan en el desarrollo del proyecto de operación a diario, y solo 50 de ellas son extranjeras. "Por ello consideró que es tan importante el compromiso del sector con los proveedores y las pymes argentinas. De cada 100 dólares que de cada 100 dólares que eroga una compañía en el país, 80 quedan en la Argentina y 20 solamente se van fuera del pais".

En contraposición a la postura de Laplace, explicó que consideran que el país está sumergido en una crisis de confianza, y claramente este régimen de incentivo a las grandes inversiones apunta a reconstruir esa confianza que se ha perdido en el mundo. Sostuvo qeu Argentina vulneró la Ley de inversiones mineras 24196 en reiteradas oportunidades que causó que pese a tener proyectos nuevos en el marco de la electromovilidad y la transición energética pese a lo cual no se pueda avanzar y tener reglas claras. Planteo que en materia de competitividad de Argentina respecto a otros como Chile o Perú sea uno de los más caros en torno a la carga fiscal total,. Por ello consideró, " Este régimen (RIGI) va a traer mucho más desarrollo porque va a traer los recursos , hemos realizado los trabajos de exploración y planificación pero necesitamos dar estas certezas macroeconómicas para que estos productos se materialicen. Por eso desde la CAEM apoyamos el Régimen de grande inversiones y así lo hemo hecho trabajando con cada uno de los gobernadores, no solamente de las p provincias mineras sino con las que quieren hacer minería para que acompañen esta iniciativa" , afirmó.

Mignacco sostuvo también que su busca materializar los más de 25 mil millones de dólares que hay en cartera de proyectos, pasar de más de los 100 mil de empleos directos e indirectos que tiene la actividad minera en el país, para poder llegar a 200 mil personas, triplicar las exportaciones, ya que en 2023 se exportó por valor de 4 mil millones de dólares de modo de llegar a los 12 mil millones de dólares, de modo que se pueda ser los complejos exportadores, en el complejo público y privado.

Por otro lado, planteó que en el país hay tres proyectos de litio en producción, (uno en Jujuy) más de 20 en una cartera de proyectos, y 6 en construcción. Destacó que el cambio en el precio no detuvo las inversiones en el sector pero consideran que el RIGI incentivará a que estos proyectos sigan adelante.

En torno al cobre, dijo que San Juan es lider en el pais con los proyectos Jose María, Pachón, Azules, Altar, Filo y Veladero, Gualcamayo y otros. En el caso de oro y plata planteo que representan el 70 por ciento de las exportaciones nacionales con precios internacionales muy buenos, y está atravesando una compleja situación por la contracción de proyectos que ya están maduros y llegando casi al final de su vida útil, por lo que consideró que es clave seguir incentivando la exploración para extender la vida de los proyectos. Por otro lado expresó que hay preocupación por los minerales de segunda y tercera categoría, sabiendo la situación crítica que están pasando los productores de Córdoba y Buenos Aires, donde la capacidad productiva de las plantas no llega al 15 % por lo que destacó que es clave encontrar soluciones entre todos para que esas empresas puedan salir adelante., generando trabajo.



Por otro lado , Ricardo Martínez presidente de la Expo San Juan minera y referente de la Cámara Minera de San Juan, destacó por su parte que no sin dificultades desde los 90 se llegó a un pais que durante una etapa de producción de oro, plata, litio, y el nuevo litio de la era de la electromovilidad, junto al cobre, el cobalto y todos los minerales críticos, pone en una situación de excelencia que hace prever que en pocos años se desencadenará todo ese potencial, acrecentando lo que la macroeconomía solo permitió explorar antes que inaugurar nuevas minas. Sostuvo que la "era del cobre" y la plata es una realidad, además de la del litio. Sostuvo que el llamado es admirar el futuro con sustentabilidad, educación, preservación de las normas internacionales que han hecho llegar hasta este punto que es obtener una seguridad jurídica y la presentación de un esquema legal impositivo por un largo plazo como son las inversiones en el sector. Llamo a instar a los representantes legislativos a que las autoridades se conviertan en marcha