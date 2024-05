Advierten sobre el uso de braseros dentro de viviendas

Con mínimas que llegan a los 4 grados de temperatura, el otoño hizo desempolvar las bolsas de agua caliente, sacar los acolchados más gruesos y empezar a usar las estufas. Es por esto que resulta necesario advertir sobre el uso correcto de los artefactos de calefacción, los riesgos de los métodos caseros y las debidas recomendaciones para la temporada.

Ante un principio de incendio o intoxicación por monóxido llamar al 100/105 Bomberos, 107 Same, 911 Policía y 103 Emergencias.

Formando parte de la campaña Invierno Seguro 2024, desde la Dirección General de Bomberos de la Policía de Jujuy, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, ofrecieron información para una calefacción segura y reportaron cuales fueron los casos más frecuentes durante el invierno pasado.

Partiendo de la base que ante el uso de cualquier medio de calefacción resulta indispensable mantener los espacios ventilados, el subdirector de Bomberos, Ramón Mansilla destacó como primera medida hacerles un mantenimiento anual a los artefactos a gas antes de utilizarlos.

Es que, un artefacto defectuoso produce una combustión incompleta que genera un gas venenoso que es el monóxido de carbono, también denominado como "asesino invisible", ya que si este no tiene por dónde evacuarse queda atrapado en el interior de la vivienda produciendo en las personas, en una primera instancia, mareos, descompostura y náuseas y cuando las personas se van a dormir es cuando se producen los accidentes que pueden causar hasta la muerte.

Por eso, para saber si una estufa a gas está defectuosa se debe tener en cuenta que el color de la llama siempre debe ser azul y no roja ni anaranjada, y que el artefacto tampoco debe dejar una mancha de hollín negra en la pared en la que está colocada, porque de hacerlo indicaría una mala combustión.

Sin embargo, "lo más recomendable es, cuando se está aproximando la época invernal, hacer una revisión técnica con un especialista matriculado de todos los artefactos de calefacción ya sean eléctricos, a gas natural o a radiación con aceite. Y fundamentalmente, no colocarlos cerca de algún elemento combustible dado que por el calor que irradian pueden provocar un principio de incendio", advirtió el comisario.

"El año pasado, por desconocimiento o negligencia, se registraron varios casos de principio de incendios en el Norte como consecuencia de las calefacciones caseras como, por ejemplo, la utilización de braseros en cercanías de materiales combustibles", reportó al destacar que esta es la modalidad casera más común en la provincia.

Indicó también que, además de los braseros a leña o carbón, no recomiendan el uso de las estufas a querosén, velas y otros elementos de llama libre en lugares cerrados y que, en caso de no poder evitar el uso, se tiene que dejar una ventana o puerta entreabierta y sacar estos artefactos antes de ir a dormir. Aunque eso no sea lo más recomendable.

También, dentro de las medidas de prevención para evitar los accidentes por monóxido de carbono se recomienda evitar el uso de hornos de cocina para calefaccionar las viviendas. Resulta común que las personas enciendan las cuatro hornallas en simultáneo solo para generar calor en el ambiente y también que enciendan el horno y lo dejen entreabierto a modo de estufa.

Estas acciones se cobran cada año un número importante de vidas ante la necesidad extrema de calefaccionar las viviendas durante los inviernos. Es que toda combustión genera monóxido de carbono, una sustancia tóxica que al ser inhalada resulta altamente peligrosa, llegando a provocar la muerte.

"El año pasado, también en zona de capital tuvimos principios de incendios a causa de los artefactos mal utilizados, pero más que nada registramos que la causa más frecuente es por el olvido de velas encendidas que en algunos casos se utilizan para iluminación y en otros para colocar en imágenes de santos", agregó.

Finalmente señaló que, afortunadamente, en lo que va de esta temporada no se registraron casos de intoxicación o incendios y que para evitarlos están llevando adelante la campaña de prevención Invierno Seguro 2024. "En todos los ámbitos de todas las regionales de la Policía y donde haya un cuartel de bomberos se van a hacer campañas con entrega de trifolios y ofreciendo información de lo que es el monóxido de carbono y la correcta utilización de los elementos de calefacción", cerró.