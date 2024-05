Scaro, la jujeña que busca triunfar en el hockey italiano

Italia es el lugar perfecto para Rocío Scaro, una de las tantas jujeñas que busca escribir un capítulo fuerte en su historia dentro del hockey italiano. Con 28 años, volvió al viejo continente con el sueño de pegar el salto de calidad que necesita para meterse de lleno en los primeros planos.

Juega a este deporte desde muy pequeña porque lo lleva en los genes. Su padre es entrenador de la primera división de Atlético San Pedro y su madre juega en el mismo club para la categoría Mami Hockey. Scaro, a nivel local, pasó por las filas del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy y, actualmente, se destaca como delantera en el CittÓ del Tricolore.

Luego de atender gentilmente el llamado telefónico, la deportista conversó con El Tribuno de Jujuy, recordó parte de su estadía en su San Pedro natal y contó por qué eligió Reggio Emilia para mantener activada su misión de crecer y apostar a una vida deportiva.

"Acá realmente se hace profesional porque de hecho no pago alquiler, lo paga el club donde yo juego, que es una ventaja enorme porque no es fácil, yo gracias al hockey tuve una mano, los deportistas son bien remunerados y tienen otros tipo de salida porque te dan una ayuda mucho mejor ya sea fútbol u otro deporte", empezó contando.

Si bien Rocío Scaro se fue de Jujuy cuando tenía 11 años, en Italia pudo terminar sus estudios primarios y secundarios, pero a los 18 retornó a Argentina por decisión de sus padres para "trabajar en un sanatorio de la capital jujeña y después como entrenadora de hockey en el Club Atlético San Pedro".

Hoy con 28 años volvió a armar las valijas porque "era un sueño venir a Italia. Me impulsó el hockey, cuando estaba en Jujuy mi cabeza pensaba en Italia porque tenía mis compañeros y amigos, deseaba pegar la vuelta, por suerte fue ahora, no desaproveché esta oportunidad", dijo emocionada.

Además de su vida como atleta, Rocío Scaro es camarera de un restaurante argentino, conducido por su tío. "Estoy por las noches hasta los dos o tres, cuando atiendo hablo en italiano pero me encontré a varios argentinos durante el último tiempo", apuntó y señaló que "es súper viable encontrar trabajo acá, como en una heladería, hay mucha salida laboral, no de manera permanente pero sí un buen contrato".

Respecto a cómo le afectó irse lejos de sus seres queridos, Scaro aseguró que "extraño mucho a mis padres, el otro día me agarró fuerte 'extrañitis' pero la manejé bien, mi mamá vive en capital y mi papá en San Pedro, ellos me apoyaron un montón en la decisión que tomé".

También explicó que la convivencia no le costó para nada porque "en el club donde estoy hay argentinos, de hecho yo vivo con dos chicas, una de Salta y otra de Santa Fe, en casa siempre hablamos en nuestra lengua y cuando salimos lo hacemos en italiano". Y sostuvo que "la convivencia de nosotras es muy argentina, la pasamos muy bien, no tengo intenciones de volverme, la llevo bien, es algo que quería hacer y cumplí el sueño".

La deportista quedó fascinada con Europa porque "es muy lindo" y gracias a su amada disciplina deportiva pudo conocer destinos como Roma, Venecia, Verona, por citar algunas ciudades. "Son lindos lugares para visitar, uno queda enamorado", apuntó y remarcó que "antes de jugar en Potenza Picena nos fuimos a almorzar al mar y estuvo lindo, también me gusta Milano pero elijo Reggio Emilia".

Luego se refirió a la idiosincrasia de los reggiani, gentilicio que hace mención a los nacidos en Reggio Emilia, y los caracterizó como "cercanos". Es que "como ya vivía acá los considero como cercanos, tengo muchos compañeros de la escuela que me recibieron cálidamente, es hermoso, no me movería de acá, si me tengo que quedar a vivir aquí, lo hago", cerró.

“Extraño los tamales jujeños”

Se sabe que Italia posee una gastronomía de absoluta excelencia y posicionada en los primeros planos del mundo. Y era de esperarse que “haya mucha pasta y pizza en cada mesa o restaurante porque es muy normal, nosotros de acá nos vamos rodando, cenamos mucho y para no comer pastas nos preparamos mucha verduras, tratamos de cuidarnos con la alimentación porque hacemos mucho deporte”.

Pero la sampedreña no ocultó su deseo de volver a comer unos buenos tamales. “Es una de las comidas que más extraño porque acá no hay, sí preparamos empanadas o milanesas, comidas comunes de Argentina, pero lo tradicional que tenemos con respecto a la comida no lo sabemos hacer”, comentó entre risas.