Llamado a inscripción para aspirantes a seis cargos

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Nacional de Jujuy (Unju) llama a inscripción para el registro de aspirantes para cubrir seis cargos interinos. La apertura será el lunes 20 de mayo a las 9 y el cierre el viernes 24 a las 19.

Los cargos, todos con sede en San Salvador de Jujuy y de dedicación simple, son: uno para profesor adjunto para la cátedra de Estructura Económica Argentina de la Lic. en Economía Política, uno para profesor adjunto para la cátedra de Problemas Económicos I de la Lic. en Economía Política, uno para ayudante de primera para las cátedras de Administración II y Estructuras y Procesos de las carreras Contador Público y Lic. en Administración.

También, un cargo de ayudante de primera suplente paras las cátedras de Derecho Público y Derecho Constitucional y Administrativo de las carreras Contador Público y Lic. en Administración y, por último, dos cargos de ayudante de primera suplente para las cátedras de Lengua Extranjera Inglés para la carrera de Contador Público, Lic. en Administración y Lic. en Economía Política.

Quienes se inscriban en el registro de aspirantes serán evaluados para establecer un orden de mérito para cubrir el cargo interino según la dedicación, materia carrera y sedes específica. Sin embargo, aclaran que no necesariamente todos los aspirantes formarán parte del orden de mérito ya que eso lo determinará la comisión evaluadora según su criterio. Y que la evaluación no implica una obligación de contratar por parte de la Unju si no se contara con la partida correspondiente para hacerlo.

Los candidatos deberán presentar los siguientes requisitos, las solicitudes de inscripción deberán ser presentadas por escrito acompañadas del currículum vitae (CV) en original y copia digital con la información ordenada como se indica en Res C.S 309/2022. También deberán presentar la documentación probatoria d cada uno de los antecedentes declarados en el CV mediante copia simple, autenticada por exhibición del original en el momento de la inscripción. Y para el caso de cargos de profesor adjunto asociado o titular debe presentar el plan de actividades de cátedra elaborado por el aspirante.

Por informes e inscripciones dirigirse dirección académica de la facultad, ubicada sobre calle Alvear N°843 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19. También a través del 4221534.