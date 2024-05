Con un fuerte comunicado, los rescatistas de Arturo piden que saquen al perro de la casa

Arturo llegó a la casa de Gran Hermano (Telefe) en medio de tensas peleas y discusiones, y si bien se esperaba que trajera un poco de estabilidad con su cálida presencia, y con ello consiguiera un hogar para siempre, lo cierto es que la mascota se vio envuelta en violentas situaciones. En ese marco, la agrupación protectora que lo rescató lanzó un fuerte comunicado pidiendo por su bienestar.

“Queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que están sucediendo en la casa de Gran Hermano respecto a Arturo, un perro rescatado del maltrato, que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito, los participantes le brinden los cuidados necesarios que un animal necesita y posteriormente sea dado en adopción”, expresaron desde Huellitas Perdidas a través de su cuenta oficial de Instagram. A su vez, señalaron que el objetivo de su colaboración con el programa siempre fue “generar un mensaje de concientización sobre la importancia de involucrarse, rescatar, transitar y dar en adopción”.

Sosteniendo esa misma línea, la organización señaló que el reality show es uno de los más vistos por la pantalla chica, por lo que era idónea para difundir su mensaje. Sin embargo, esto pasó a un segundo plano luego de observar el entorno en el que convivía el galgo. “Creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites, desde que lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. Nos equivocamos”, puntualizaron en ese posteo donde dejaron en claro que la casa más famosa del país no estaba en condiciones para él.

“Solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restitución del perro, poniendo a disposición, por parte de esta agrupación, hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior adopción, supeditada a su correspondiente formulario de adopción”, continúa el comunicado. Asimismo, expresaron que previa a su incorporación al programa, el cachorro fue cuidado por las proteccionistas que conforman el grupo, quienes esperaban brindarle una vida mejor.

“Desde ya queríamos informar que el perro siempre estuvo a resguardo de cualquier tipo de acto agresivo y en permanente control por parte de un equipo de profesionales en la materia, aun así, siendo que acontecieron hechos de público conocimiento, ya no es un lugar apto para Arturo, como no lo sería para ningún animal que los padezca”, explicaron.

En alusión a los hechos violentos mencionados por la institución, lo cierto es que la mascota del certamen se ha visto involucrada en ciertas situaciones. A menos de un mes de su ingreso, el nerviosismo y estrés han reinado su día a día, en especial debido a la irascible actitud de Furia. Ya sea gritándole directamente o a sus compañeros, o bajándolo sin cuidado alguna de las camas, la mujer se convirtió en el centro de atención de las asociaciones que abogan por el bienestar de los animales.