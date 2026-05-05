Presentaron “Historias de mujeres que dejaron huella”

Coincidiendo en el del 50° aniversario de la Feria del Libro de Buenos Aires, la escritora jujeña Susana Aguiar presentó su obra “Mujeres que dejaron huellas” en el Pabellón Ocre, en una actividad organizada por Upcn Jujuy que reunió a referentes culturales y público en general.

El libro recupera las historias de 17 mujeres argentinas cuya labor dejó marcas profundas en distintos ámbitos, muchas veces sin el reconocimiento que merecían. Entre ellas se destacan dos figuras jujeñas: La Niña Yolanda y Palma Rosa Carrillo, cuya vida y compromiso social fueron especialmente evocados durante la presentación.

El encuentro contó con la participación de la secretaria de Cultura de Upcn Capital Federal, Leticia Manauta; el presentador Gonzalo Miranda Aguiar; y Alvar Mora Pereyra, nieto de Carrillo, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la

jornada al compartir un discurso centrado en la memoria, la historia y el legado.

SANTOS RAMÍREZ



“Nos encontramos reunidos apenas un día después del Día del Trabajador. Y no es un dato menor”, expresó, al recordar el compromiso de su abuela con las mujeres trabajadoras de Jujuy y los sectores más vulnerables. En ese sentido, destacó su rol como pionera política, docente y referente social, subrayando que su historia “forma parte de esa trama de relatos que este libro busca preservar y proyectar”.

El discurso también puso el acento en el valor de la memoria colectiva: “Nombrar, escribir, leer no son gestos menores. Son formas de sostener la memoria, de disputar el olvido”, afirmó, en una reflexión que dialogó directamente con el espíritu de la obra presentada.

SUSANA AGUIAR



La actividad se completó con un momento musical a cargo de Santos Ramírez y del guitarrista Hugo Cardona, aportando un clima artístico a una presentación que combinó literatura, historia y emoción.

Por su parte, Susana Aguiar destacó el acompañamiento de Upcn Jujuy y su rol en la promoción cultural, remarcando que se trata de un espacio “de puertas abiertas no solo a los afiliados, sino también a todos los creadores de la cultura”.

La presentación dejó como saldo una fuerte reivindicación del papel de las mujeres en la construcción de la historia argentina y la necesidad de seguir visibilizando sus trayectorias, en una apuesta por la memoria activa y el reconocimien‑

to colectivo.